La Valedora apremia al BNG para que responda a García

Tras meses de ostracismo, el exalcalde de Catoira, el socialista Alberto García García, salta a la palestra. Lo hace para denunciar que el gobierno del BNG «oculta» información a su partido y, de paso, comunicar que ya trasladó esta situación a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño.

Es por ello que esta institución apremia ahora al regidor nacionalista Xoán Castaño para que en el plazo de quince días facilite al PSOE una serie de información que fue solicitada hace ya cinco meses.

Explica el PSOE de Alberto García que la Valedora do Pobo admitió su queja a trámite «e inició actuaciones contra el Concello por vulneración del derecho de acceso a la información pública».

Entiende la Valedora do Pobo que la queja planteada por García tiene «cobertura constitucional», de acuerdo con el articulado relativo a «derecho a la información y a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos».

Al tiempo que denuncia haber visto vulnerados sus derechos, el portavoz municipal socialista aclara que fue el 12 de mayo cuando presentó un escrito en el Registro Municipal solicitando información sobre diferentes expedientes.

Con solo pulsar dos teclas del ordenador se pueden obtener los datos que se quieren conocer Alberto García

Aduce el PSOE que ante la ausencia de respuesta, «Alberto García realizó varias reclamaciones de forma presencial y verbalmente» ante el secretario-interventor del Concello.

Fue el 29 de agosto cuando García «presentó un nuevo escrito requiriendo la información solicitada, pero nuevamente se respondió con el silencio» desde la administración local.

Pero eso no es todo, sino que el gobierno vikingo tardó cinco meses en responder a una solicitud distinta también planteada en mayo, «lo que evidencia una sistemática dilación en la gestión de las peticiones de la oposición», lamenta el PSOE.

En este sentido, García dice saber, por la experiencia que le dieron tres décadas en la Alcaldía, que «con solo pulsar dos teclas del ordenador se pueden obtener los datos que se quieren conocer», de ahí su convencimiento de que el BNG «intenta obstaculizar nuestros derechos y atribuciones sobre información y transparencia».

García termina diciendo que la Valedora do Pobo se ha comprometido a «velar porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos formulados».