Seis décadas de dedicación al prójimo

Recién salido del seminario y con tan solo 23 años de edad, llegaba José Aldao (1942, A Laracha) a Cambados para ejercer de ayudante del cura párroco que había en aquel momento. Desde aquella fecha, un 23 de octubre de 1965, han pasado ya 60 años, seis décadas en las que Aldao ha ejercido como párroco, confesor y amigo de cientos de cambadeses en su único destino como sacerdote. Ya con 83 años a sus espaldas, Cambados le dedicó un más que merecido homenaje en la tarde-noche de ayer, celebrando sus «bodas de diamante» con la villa del albariño. Ese homenaje comenzó con el repicar de las campanas de Santa Mariña y San Bieito, tocadas por algunos de los más jóvenes de su parroquia, antes de celebrarse una eucaristía en la que participaron sacerdotes de los municipios limítrofes y un aperitivo en la Sociedad Cultural de Cambados. También se ha organizado una exposición fotográfica sobre estas seis décadas que se encuentra en la parroquia a la que siempre ha dedicado sus desvelos desde aquel 1965 en que llegó a Cambados.

Los feligreses no dudaron en entregarle una pequeña sorpresa en forma de cuadro, un regalo que no se esperaba, aunque el momento más emotivo fue la lectura de una carta, una misiva que comenzaba con un rotundo «gracias» por el apoyo que dio a tantas familias cuando perdían a uno de los suyos y en la que se le definía como «un sacerdote que ha sabido evolucionar con el mundo, adaptarse como nadie a los cambios, comprender y luchar en momentos duros, además de protestar cuando era necesario».

Lss campanas sonaron en el homenaje a Aldao- / Noe Parga

En la misiva, que fue leída por varios feligreses, también reclamaban a Jesús que «nos lo guarde durante mucho tiempo», por su capacidad de entender la idiosincrasia de los cambadeses y por haber estado presente en los momentos buenos y malos de todas las familias de la villa del albariño.

El párroco se emocionó durante la celebración por todas las muestras de cariño recibidas, especialmente durante la eucaristía, que resultó multitudinaria y con la presencia de varias generaciones de familias en las que la figura de Aldao siempre ha estado presente desde aquel lejano 23 de octubre de 1965.