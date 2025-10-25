San Simón sucumbe a su cita religiosa y gastronómica

El último fin de semana de octubre, la romería de San Simón es una cita obligada. Quizás con menor afluencia que otros años por la premura de su organización, la romería arrancó ayer con los oficios religiosos y con los tradicionales puestos donde se puede degustar el pulpo á feira, churrasco y vino tinto de la última cosecha. Al igual que en los últimos años, la romería se escenificó en el campo habilitado para ella en el polígono, aunque todavía hay algunos puestos que se mantienen en terrenos privados a los pies de la PO-531 sin que, este año, se registrasen los atascos de otros años. Al igual que en ediciones anteriores, muchos grupos de amigos se acercaron a disfrutar de la gastronomía, una buena charla y la música.

Entre esos puestos no estará el de Jorge González Valeiras, de O Carballiño, que ayer tuvo que desmontar toda la carpa ante el requerimiento que le presentó la Policía Local. El ourensano, quinta generación que acude con su carpa a Baión, no había solicitado permiso al Concello para su instalación en un espacio privado, donde se instala todos los años, lo que llevó a la Policía Local a advertirle de que se exponía a una sanción de entre 3.000 y 20.000 euros. González reconoce que «no pedí autorización porque nunca se indicó, más allá de colaborar económicamente con la Comisión de Fiestas y, pese a haber consultado diferentes páginas webs y de información del Concello para ver si había que rellenar alguna solicitud, no la encontré; por eso he optado por retirar la carpa para evitar problemas». Asume su equivocación pero también lamenta que el Concello no haya ofrecido ningún tipo de información al respecto. «Da la impresión que el objetivo es trasladar la fiesta al polígono al polígono, desplazándonos a los que llevamos décadas trabajando en espacios privados en las inmediaciones de la capilla».