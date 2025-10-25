Ravella niega que la tasa a las VUT «ponga en riesgo ningún negocio»

«Una vivienda turística de dos habitaciones, con capacidad para cuatro personas, pagará solo 26 euros más al año por la recogida de basura que una vivienda de uso residencial del mismo tamaño». Así respondió ayer el grupo de gobierno de Vilagarcía a la asociación de propietarios de este tipo de alojamientos, Aviturga, que ha anunciado acciones legales contra la decisión del Ayuntamiento de subir los impuestos a estos negocios.

Desde Ravella explican que tanto las viviendas de uso turístico como las residenciales pagarán 129,56 euros anuales por la recogida de la basura, «con la diferencia de que las turísticas pagarán otros 6,5 euros por plaza al año». De este modo, un negocio con cuatro plazas abonaría al año 155 euros, 26 más que una casa convencional. El gobierno de Vilagarcía considera que se trata de cantidades «simbólicas» y asumibles.

«Que recojan y gestionen nuestra basura a diario supone 36 céntimos para una vivienda habitual; 42 céntimos en el caso de una VUT, lo que no parece que pueda llevar a la ruina a nadie ni poner en peligro ningún negocio», sostiene el ejecutivo de Vilagarcía.

Este Ayuntamiento aprobará en el pleno de la próxima semana la modificación de la ordenanza de recogida de las basuras en lo que atañe a las viviendas de uso turístico. Se trata de una medida que fue pactada por el PSOE y el BNG, y que la asociación de viviendas turísticas, Aviturga, ha cuestionado con dureza, al considerar que se hace sin informe técnico alguno que avale su necesidad y que solo responde a intereses partidistas.

Desde el Concello, contestaron ayer que «es igualmente lógico que algunas viviendas se encuentren en secciones diferentes en la tasa de la ordenanza fiscal. Las VUT aparecen donde técnicamente deben estar, es decir, en la sección 3, ‘Hostelería y ocio’, porque, como es evidente, se trata de una actividad económica».

Sin embargo, prosigue la administración, el hecho de que las VUT se encuentren en esa sección de la ordenanza, «no significa en absoluto que se equiparen a un hotel ni a actividades consideradas de ‘alta generación de residuos’. De hecho, un alojamiento hotelero que ofrezca comidas pagará 55,44 euros por habitación al año por residuos (por ejemplo, diez habitaciones: 554,4 euros al año). Las viviendas turísticas, equiparadas a las viviendas residenciales, solo pagarán 6,5 euros por plaza más la tarifa fija».

El gobierno local argumenta también que «tanto en Vilagarcía como en cualquier otro municipio con una alta incidencia de viviendas turísticas, las estadísticas muestran que el turismo incrementa la generación de residuos per cápita, al igual que en determinadas épocas -como el verano- es necesario aumentar los recursos para la gestión de residuos, lo que complica la logística diaria».

Hace un año, el PSOE sostenía que las VUT no generaban más residuos que una vivienda convencional, pero ahora defienden lo contrario. «En estancias cortas se generan más restos de comida y envases de un solo uso», y no siempre se recicla bien.