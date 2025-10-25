La Policía Nacional alerta del auge de delitos por internet

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recibió en el Ayuntamiento al jefe superior de la Policía Nacional en Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco, y al comisario provincial de Pontevedra, Juan José Díaz. En la reunión se abordaron aspectos relacionados con la seguridad en la ciudad, y un asunto sobre el que llamó la atención el jefe superior fue el incremento de las denuncias por estafas cometidas a través de internet, por lo cual abogó por intensificar las campañas para que la población conozca los riesgos a los que se expone en la red.

En el encuentro participó también el jefe de la Policía Local de Vilagarcía, Ángel Varela. Desde el Ayuntamiento resaltan que, «la excelente colaboración entre los dos cuerpos de seguridad fue, precisamente, uno de los aspectos que destacó el jefe superior, lo que contribuye a que Vilagarcía sea una ciudad que se percibe como segura». Finalmente, se abordaron aspectos relativos a la dotación de personal.