Piden 16 años de prisión para dos vilanoveses tras ser sorprendidos con 50 kilos de cocaína

Dos vilanoveses se sentarán el lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional para enfrentarse a una acusación de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad notoria tras ser sorprendidos con 50 kilogramos de cocaína. La Fiscalía pide para ambos procesados un total de 16 años de prisión (siete años y seis meses para uno y 8 años y 9 meses para otro), así como el pago de una multa de 4,5 millones de euros para cada uno. Ambos individuos fueron sometidos a vigilancia por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) entre 2023 y 2024, lo que permitió a los agentes descubrir que realizaban presuntamente, transportes por carretera de sustancias estupefacientes tanto por territorio nacional como del país vecino.

El 3 de junio de 2024, ambos condujeron hasta Portugal, donde habrían recogido una partida de cocaína que transportaban a sus domicilios. En el regreso, con un vehículo ejerciendo de lanzadera y otro con la cocaína, los agentes detuvieron a este último en el peaje de la AP-9 en Vilaboa, encontrando un compartimento oculto bajo los asientos del piloto y del copiloto que albergaba en su interior un total de 50 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno. En los análisis realizados a la droga, se detectó que su pureza era del 85% y que tendría en el mercado un valor de 1,7 millones de euros. En los registros de sus viviendas y de una nave se requisaron agendas, pen drives y diferentes placas de matrículas.