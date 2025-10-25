Pichi, un solidario guía turístico sobre ruedas

Quizás algunos apasionados del ciclismo estén deseando hacer la Ruta de los Cuatro Ríos, que avanza desde Seúl hasta Busan siguiendo el curso de los ríos Han, Nakdong, Geum y Yeongsan.

Se trata de una de las rutas ciclistas más populares y mejor acondicionadas del mundo, provista de infraestructuras diseñadas expresamente para los viajeros y sus bicis, incluyendo baños, estaciones de descanso y puntos de reparación.

O puede que alguien quiera realizar un viaje para conocer otros atractivos de Corea del Sur, donde la modernidad se hermana con la tradición y grandes ciudades repletas de rascacielos futuristas comparten protagonismo con antiguos templos budistas.

Así son las primeras «pedaladas contra el alzhéimer» de Pichi en Corea del Sur /

Desde Seúl, la capital del país, hasta la zona desmilitarizada de Corea, pasando por la isla de Jeju, el Parque Nacional Hallasan y Busán, hasta Jeonju, Suncheon o Gyeongju, hay infinidad de sitios, elementos y posibilidades de gran interés para los potenciales viajeros.

Y muchos de esos puntos son los que estos días muestra Pichi, el solidario ciclista de O Grove que, con decenas de miles de kilómetros en sus piernas, ha decidido cubrir ahora 2.000 más para recaudar fondos a benéfico de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal).

Como en cada una de sus rutas anteriores, a beneficio de AECC, Cáritas o Anduriña, entre otros colectivos, el ciclista avanza mostrando fotos y vídeos de los lugares más pintorescos que cruza, de las gentes que se encuentra y de todo tipo de monumentos, puentes, paisajes y, en definitiva, de cualquier cosa que llame su atención, viéndose casi obligado a compartirlo con sus seguidores.

Pichi a su llegada a San Vicente de O Grove. / FdV

La cultura y la gastronomía también tienen su sitio en las publicaciones de este improvisado agente de viajes que actualmente avanza por la citada Ruta de los Cuatro Ríos, para envidia de quienes, como él, disfrutan sobre dos ruedas.

Además, Pichi acompaña sus imágenes de textos explicativos y un relato en primera persona con el que transmite sus sensaciones a medida que avanza.

El ciclista grovense, en Corea. / FdV

A modo de ejemplo, indicaba hace algunos kilómetros, que «todo cambia a partir de Yeoju», una ciudad de la provincia de Gyeonggi que junto a la vecina Icheon es conocida como una referencia de la cerámica contemporánea de Corea del Sur, de ahí que sea la sede de la anual Exposición Mundial de Cerámica.

Arroz, patatas dulces y melones amarillos son productos característicos de Yeoju, que Pichi ha dejado atrás, cambiando sus «delicados paisajes» y la presencia de «multitud de gente haciendo deporte o montando en bici» por un territorio «que sigue siendo espectacular, pero más rural y salvaje».

Esculturas de paja fotografiadas por Pichi. / FdV

Así lo explicaba el meco tras cubrir «un tramo con mucha variedad» situado antes de entrar a Chungju en el que le llamó la atención «una especie de campo de golf» y el Parque Tangeumdae, ubicado en el corazón de Chungju, y presentado por los turoperadores como «un destino cautivador que ofrece una perfecta combinación de belleza natural, riqueza cultural y significado histórico».

Es una especie de refugio para los amantes de la naturaleza y los entusiastas de la historia que ofrece paisajes que han impresionado a Pichi, quien en este parque tuvo la oportunidad de conocer a un hombre que se dedica a elaborar esculturas de paja.

Al tiempo que presenciaba desde su bici unas maniobras del ejército coreano, y antes de acudir a la policía para entregar un teléfono móvil que se encontró en el camino, el ciclista grovense tiene tiempo para admirar la belleza del río Han, uno de los más grandes de Corea del Sur y el cuarto río más largo de la península coreana, superado por los cauces Amnok, Duman y Nakdong.

Una de las imágenes tomadas a orillas del río. / FdV

Fluye a través de Seúl y se une con el río Imjin justo antes de desembocar en el mar Amarillo.

Andong, la ciudad más grande de la provincia de Gyeongsang, con una población de casi 185.000 habitantes; la montañosa población de Sangju; la ciudad de Gumi y Daegu, una de las seis ciudades metropolitanas que, junto a las nueve provincias forman Corea del Sur, son otros de los lugares de paso de Pichi, como Miryang, ya en la provincia de Gyeongsang del Sur, y Yangsan, a unos 35 kilómetros al norte de Busan.

Esta última es una de las principales ciudades de su recorrido. Una extensa ciudad portuaria conocida por sus montañas, templos y playas como la de Haeundae, que cuenta con un acuario y una plaza repleta de juegos tradicionales.