O Salnés, vanguardia en electrificación con una docena de cargadores ultrarrápidos

Los nueve municipios de la comarca de O Salnés van a disponer en un breve espacio de tiempo de una docena de cargadores ultrarrápidos con dos puntos para vehículos eléctricos. Así lo anunció ayer la Mancomunidade do Salnés y la firma BP Pulse -Iberdrola, que está siendo la encargada de montarlos. Estos puntos tendrán una carga de entre 150 y 200 kilovatios, lo que permitirá que un vehículo eléctrico convencional se pueda cargar en tan solo 15 o 20 minutos, un tiempo mínimo si se tienen en cuenta las ocho o diez horas que se tarda con un cargador convencional.

El gerente de la Mancomunidade, Ramón Guinarte, explicaba que «la diferencia con el resto de Galicia va a ser evidente ya que solo Vigo tendrá más, un total de 26, pero hay que tener en cuenta que doce se encuentran en un centro comercial de esa ciudad, mientras los nuestros estarán plenamente accesibles para cualquier usuario».

El interés por instalar esta red de cargadores ultrarrápidos no solo se ajusta a caminar hacia completar la Agenda 2030, sino que se puede convertir en un gran atractivo turístico para «aquellas personas que disponen de un vehículo eléctrico, y la presencia de este servicio, puede decantar su decisión a la hora de escoger su destino». También beneficiará a la Mancomunidade económicamente, ya que BP Pulse-Iberdrola va a realizar una inversión de 2,1 millones de euros y ofrecieron en la licitación un canon de 43.200 euros para un período de 15 años y otros cinco prorrogables. «Vamos a recaudar 864.000 euros, una cantidad que nos ha permitido adquirir nuestro centro logístico comarcal».

Los representantes de la empresa explicaron que «nuestra apuesta es por el desarrollo de una red de recarga pública y, con estos cargadores, se puede romper la barrera definitiva para comprar un coche eléctrico». La empresa considera O Salnés un lugar «superestratégico, con una población elevada, especialmente en verano por su concentración turística» y destacaba la implicación de la Mancomunidade en el proyecto, agilizando todos los trámites para su instalación. «En estos momentos, tenemos el 80% de la infraestructura montada y, en pocos meses, irán poniéndose en operación estas doce ubicaciones, con dos plazas de estacionamiento cada una».

Cada uno de los municipios contará con uno de esos puntos, Salvo Sanxenxo, O Grove y Vilagarcía que tendrán dos por su importancia turística.