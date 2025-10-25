«Merca no teu comercio» reparte mil euros en A Illa y Vilanova

La Federación de Comercio de Pontevedra repartió ayer los premios de la campaña «Merca no teu comercio» que se desarrolló entre el 1 y el 15 de este mes en los municipios de A Illa y Vilanova de Arousa. El acto de entrega de las 20 tarjetas de 50 euros, lo que haría un total de 1.,000 euros, se celebró en la plaza del Concello de Vilanova, con la presencia del alcalde del municipio, Gonzalo Durán, y de los presidentes del colectivo de comerciantes del municipio, Esther Prado, y el responsable de la Federación, Iván Iglesias.

Las tarjetas deberán ser empleadas por los ganadores realizando nuevas compras en el comercio de proximidad local.

«Merca no teu comercio» es una campaña de promoción y dinamización de las ventas en el comercio de proximidad de los municipios rurales que ha puesto en marcha la Federación de Comercio de Pontevedra, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia. La iniciativa está dando muy buenos resultados en pequeños municipios como Vilanova y A Illa, donde el tejido comercial no cuenta con el potencial que puede tener el de una gran ciudad a la hora de atraer a clientes. También quiere visualizar la importancia que para estos municipios tiene contar con una red de pequeños comerciantes a la hora de dar vida a los pequeños cascos urbanos.