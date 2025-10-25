El Curtas de Vilagarcía levanta el telón... del terror

Hora y media antes de la inauguración oficial del Curtas 2025, la Rivas Briones ya era un hervidero de gente. Decenas de familias con niños pequeños deambulaban entre las figuras de superhéroes que saludan al curioso nada más entrar en la sala de exposiciones. De entre todas, la gigantesca imagen de un Hulk furioso era la preferida por los padres como fondo para fotografiar a sus hijos. Así ha empezado la 53 edición del Curtas Festival do Imaxinario, que convertirá a Vilagarcía en la capital española del cine de terror y fantástico hasta el 2 de noviembre.

Durante los próximos 10 días, la ciudad acogerá la proyección de más de un centenar de películas y cortometrajes, muchas de ellas estrenos mundiales. También hay talleres, conferencias, un puesto de libros y cómics atendido por la librería Metrópolis y hasta un «Samaín Arrepiante». Un completo programa que le ha valido al Curtas situarse entre los 90 mejores festivales de terror del mundo, según el medio especializado norteamericano Dread Central.

El Curtas arrancó anoche en el Salón García con la inauguración de la exposición «Monstrorama» y la entrega de premios a Paco Plaza, Tomás Hijo y Víctor Marín. El primero de ellos es uno de los directores españoles de cine fantástico y de terror más prolíficos de las dos últimas décadas, y uno de los padres de «REC», una película que reventó las taquillas en 2007. El festival arousano le concedió el premio Maestro del Fantástico en reconocimiento a su carrera.

Tomás Hijo (izquierda) y Paco Plaza, tras recoger sus premios. / Noé Parga

Tomás Hijo, por su parte, recibió el Premio Curtas 2025. En el piso posterior de la Rivas Briones hay dos exposiciones, y una de ellas es precisamente de Tomás Hijo. Se titula «As raias do dragón», y en ellas el espectador podrá asomarse a un mundo de fantasía y monstruos retratados en cartas de tarot. De la otra pared de la sala cuelgan páginas de cómics de Santibáñez. Su exposición se titula «Debuxando pesadelos», y está llena de oscuras escenas protagonizadas por brujas, casas encantadas o diablos. El último premiado de la noche fue el escultor y cineasta Víctor Marín. Tras los galardones y discursos, llegaron las primeras proyecciones del Curtas. El equipo dirigido por Luis Rosales eligió para esta ocasión el cortometraje «Cosa Mala», que se estrenó ayer, y el clásico alemán de 1924 «Las manos de Orlac».

Un detalle de la exposición "Monstrorama". / Noe Parga

El grueso de la programación empieza hoy, con actividades desde las 11 de la mañana hasta bien entrada la noche. Además de las proyecciones («VHS Halloween», «La casa en el árbol» o «Buenos Aires rojo sangre», entre otros títulos), hay una «masterclass» con el premiado Víctor Marín sobre la creación de monstruos o una charla con el compositor arousano Manuel Riveiro. Pero aunque por temática el Curtas parezca un festival pensado solo para el público adulto, también los niños tienen con qué entretenerse.

Este mediodía se proyecta «La familia Adams» y además el coche de los Cazafantasmas estará aparcado entre la plaza de Galicia y la casa da cultura. Las fotos a su lado serán un recuerdo inmejorable.