La asociación de vecinos de Guillán reclama el retranqueo de un cierre

La asociación de vecinos de Guillán ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Vilagarcía para denunciar la construcción de un muro particular que, según ellos, no se ha separado lo suficiente de la carretera.

Tras examinar la situación, el arquitecto municipal respondió al colectivo vecinal que, en principio, la obra se ajusta a la normativa, ya que esa es la separación que está fijada en el plan de urbanismo (PXOM).

Sin embargo, la asociación quiere que el caso se revise bien, y han solicitado una reunión con el alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, para ver sobre el terreno la obra y determinar si, en efecto, se cumplen o no las alineaciones con la calle.

La asociación de vecinos recurrió al Concello después de que un particular hiciese la cimentación para un cierre en su propiedad. El colectivo consideró que debía separar más el futuro muro del eje de la carretera, pensando en una eventual ampliación del vial, de ahí que presentasen un escrito en Ravella. «Estamos hablando de una de las carreteras principales de Guillán, porque es la que va hacia A Torre, y en la asociación pensamos que lo que hay que hacer es ir pensando en ensanchar las carreteras», apunta uno de los directivos vecinales.

La decisión administrativa final compete al Ayuntamiento, de ahí que los vecinos quieren que el alcalde y la edil de Urbanismo conozcan en persona la obra, para posteriormente determinar si se ajusta o no a la legalidad.