Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alertan de «30 meses perdidos» para recuperar las Torres de Oeste

Estefanía Frieiro achaca a la gestión del BNG el retraso acumulado en las obras

Las Torres de Oeste en la pasada Romería Vikinga.

Las Torres de Oeste en la pasada Romería Vikinga. / GUSTAVO SANTOS

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Catoira

El PP de Catoira lamenta que se esté dilantando la rehabilitación de las Torres de Oeste, pues se perdieron nada menos que «treinta meses»

Responsabiliza de ello al alcalde nacionalista Xoán Castaño y su grupo, interesados en «limitar el alcance de esta actuación, que tendrá muchos recortes con respecto a lo proyectado por el anterior gobierno a manos de nuestro grupo», cuando colaboraba estrechamente con el alcalde socialista Alberto García.

En el PP aseguran que por culpa del BNG quedaron excluidas del proyecto la estación marítima y los pantalanes. Y añaden que el «ritmo administrativo» que el gobierno imprimió a la tramitación «es desesperante, dedicando 18 meses de mandato a pasar la tijera sin ser capaz de agilizar la ejecución tras haberse adjudicado la obra en julio.

«Ahora empezará a llover y dirán que tienen que aplazar la obra, que podría haber comenzado en verano si el alcalde no estuviese tan ocupado en criticar a la Xunta por todo, cuando en realidad es precisamente el Gobierno gallego el que financia esta obra con 420.450 euros», remarca la portavoz popular, Estefanía Frieiro.

Noticias relacionadas y más

De ahí que pida celeridad al Bloque, «no vaya a ser que en la Romaría Vikinga tengamos el recinto en obras».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents