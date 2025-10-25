Alertan de «30 meses perdidos» para recuperar las Torres de Oeste

El PP de Catoira lamenta que se esté dilantando la rehabilitación de las Torres de Oeste, pues se perdieron nada menos que «treinta meses»

Responsabiliza de ello al alcalde nacionalista Xoán Castaño y su grupo, interesados en «limitar el alcance de esta actuación, que tendrá muchos recortes con respecto a lo proyectado por el anterior gobierno a manos de nuestro grupo», cuando colaboraba estrechamente con el alcalde socialista Alberto García.

En el PP aseguran que por culpa del BNG quedaron excluidas del proyecto la estación marítima y los pantalanes. Y añaden que el «ritmo administrativo» que el gobierno imprimió a la tramitación «es desesperante, dedicando 18 meses de mandato a pasar la tijera sin ser capaz de agilizar la ejecución tras haberse adjudicado la obra en julio.

«Ahora empezará a llover y dirán que tienen que aplazar la obra, que podría haber comenzado en verano si el alcalde no estuviese tan ocupado en criticar a la Xunta por todo, cuando en realidad es precisamente el Gobierno gallego el que financia esta obra con 420.450 euros», remarca la portavoz popular, Estefanía Frieiro.

De ahí que pida celeridad al Bloque, «no vaya a ser que en la Romaría Vikinga tengamos el recinto en obras».