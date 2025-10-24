Los Rías Baixas se promocionan en Puerto Rico y Santo Domingo

La estrategia de promoción internacional que lleva los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas hace que se proyecten ahora en la isla caribeña de Puerto Rico y en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

Son dos mercados considerados «prioritarios» por el Consello Regulador que preside Isidoro Serantes, ambos en el top-ten de los destinos importadores del albariño y sus variables.

Puerto Rico, por ejemplo, ocupa la tercera posición el ranking, con un volumen de 5.34.624 litros y un valor de 4.564.288 euros en la campaña 2024-2025, experimentando un incremento del 1,49% y del 2,67%, respectivamente.

Así lo destaca Rías Baixas, que hace hincapié en que el precio medio de su vino en este territorio insular y ciudades como San Juan, su capital, es de 8,54 euros.

También es destacable que sean 51 bodegas de esta DO y más de un centenar de marcas las presentes en aquel mercado, «que siempre ha ocupado la tercera o cuarta posición en el ranking de exportaciones».

Una tendencia «firme y constante» que comparte Santo Domingo, donde el albariño empezó a promocionarse con fuerza en 2021, lo cual ha contribuido de manera decisiva a que el crecimiento de las exportaciones resulta «extraordinario» desde 2019, «incrementándose las ventas en un 286%».

En la capital de República Dominicana, que es una de las ciudades más antiguas del Caribe, tienen presencia en la actualidad una treintena de bodegas de Rías Baixas, alcanzando en la última campaña un volumen de 273.102 litros vendidos por valor de 2.180.009 euros, lo que representa subidas de un 11,14% y un 7,69%, respectivamente.

Por este motivo, Santo Domingo ocupa la sexta posición del top-ten de países importadores, marcando un precio medio de 7,98 euros.

Para conseguir la proyección de los Rías Baixas antes aludida, el Consello Regulador organizó en días pasados diversas acciones promocionales en las que participaron más de medio centenar de prescriptores, «entre los que se encontraban influencers, winlovers, foodies, medios de comunicación, sumilleres e importadores locales».

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Una labor divulgativa participada por 21 referencias adscritas abanderadas por el secretario general de Rías Baixas, Ramón Huidobro, y la directora de marketing, Eva Mínguez.

En el caso concreto de Santo Domingo destaca la actividad desplegada en el restaurante Ajualá, «con un menú de degustación de platos modernos de fusión de la cocina dominicana, japonesa e internacional» regado con dieciséis de las marcas desplazadas en esta misión en América del Sur, todas ellas de añadas comprendidas entre 2021 y 2024.

Explicaban en el Consello que dicho acto «contó con la presencia de la embajadora de España, Lorea Arribalzaga, que estuvo acompañada por personal de la embajada y de la oficina comercial».

Fue en ese foro en el que Ramón Huidobro explicó a los asistentes que «en cada copa de vino hay pasión por lo bien hecho, respeto por el medio ambiente, desarrollo del territorio, juventud, población y, sobre todo, una identidad que nos une».

Uno de los almuerzos-maridaje. / FdV

«Cultura líquida que nos conecta»

A juicio del secretario general, «el vino es amistad, maridaje y conversación», aunando todo ello en una «cultura líquida que nos conecta».

Huidobro aprovechó para repasar a historia de Rías Baixas, que «desde sus inicios ha apostado por sus variedades autóctonas, especialmente la albariño, y por un modelo de viticultura que respeta el paisaje, el clima y la tradición».

Ni que decir tiene que también habló de presente y de futuro, sobre todo después de una vendimia histórica en la que, como se informó en FARO DE VIGO, se saldó con la recogida de 47,5 millones de kilos de uva, de los que 46 millones correspondientes a la variedad albariño y 31 millones de kilogramos procedieron de los viñedos de la subzona Val do Salnés.

Aspectos en los que también pudo incidir la delegación de Rías Baixas durante su parada en San Juan. Más concretamente en el restaurante Bóveda, donde se celebró un almuerzo degustación de comida puertorriqueña maridada con seis vinos esta DO, en este caso de las añadas 2022, 2023 y 2024, además de saborearse una conocida marca de un Espumoso de Calidad.

Los representantes del Consello Regulador en la capital puertorriqueña también ofrecieron una cata formativa.

Se desarrolló en la vinoteca The House y se dirigió al consumidor final, degustándose seis referencias de la añada 2024.

El propio Consello Regulador explica que si bien esta fue solo la segunda visita de sus vinos a Puerto Rico, «todos los años organizamos alguna actividad promocional en dicho país, siendo la nuestra la primera Denominación de Origen española en visitar la isla con promoción y formación sobre los vinos atlánticos», en el año 2016.