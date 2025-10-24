Reactivan la Comisión do Mexillón para afrontar los nuevos retos del sector
El objetivo es crear estrategias conjuntas entre la Xunta y la acuicultura para impulsar proyectos
La Xunta ha decidido reactivar la Comisión do Mexillón como instrumento para afrontar con las máximas garantías los retos del sector. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió la reunión de este órgano, donde defendió la importancia de su función consultiva y de asesoramiento entre la administración y profesionales, definiéndolo como un espacio común para reforzar el liderato de esta actividad extractiva y también para la toma de decisiones con el fin de que reviertan en la optimización de la gestión de su cultivo.
Villaverde remarcó que, para asumir los desafíos actuales, «resulta imprescindible que los productores actúen desde el consenso y el diálogo; el mejor método para potenciar este producto que es uno de los más destacados de la acuicultura gallega, está reconocido internacionalmente por su excelencia y supone un recurso muy destacado en el ámbito gastronómico». La intención es desgranar una estrategia conjunta con el sector que se verá complementada con los proyectos que ya tiene en marcha la Consellería do Mar.
Es el caso de Apromex, destinado al análisis de población de semilla de mejillón en el intermareal rocoso y la evaluación de nuevos sistemas de captaciones; el convenio con la Universidade de Vigo para la identificación y marcaje selectiva de larvas de este molusco mediante anticuerpos monoclonales; y Capacitemex, dirigido a la mejora de la capacitación de las asociaciones de productores entre otras.
