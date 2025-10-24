El precio medio de la vivienda en Vilagarcía supera al de Lugo, Ourense, Ferrol o Narón

Comprar una vivienda en Vilagarcía cuesta de media 134.376 euros, según un informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Es, según esta fuente, el undécimo municipio gallego de más de 20.000 habitantes con la vivienda más cara.

Encabeza esta relación Oleiros (A Coruña), donde el precio medio de una residencia escaló el año pasado hasta los 284.394 euros; y también tienen precios medios más elevados que en Vilagarcía en Redondela, Cambre, Culleredo, Vigo, Santiago, Pontevedra, A Coruña, Cangas do Morrazo y Ames.

La investigación del INE también detalla el coste medio en el caso de los pisos (viviendas en edificios colectivos) y en las casas unifamiliares. En este caso, el coste medio el año pasado de un piso en Vilagarcía fue de 125.757 euros, y el de las viviendas unifamiliares ascendió a 161.702 euros.

Son, en cualquier caso, precios obtenidos tras obtener la media de los contratos formalizados a lo largo del año, y en el sector apuntan que, en realidad, encontrar un piso bien ubicado y a estrenar resulta mucho más caro en Vilagarcía. «Se están vendiendo pisos de dos habitaciones por 200.000 euros, y otros para reformar por 150.000 euros, los precios están disparados», señalan en Servicios Inmobiliarios Avelino Barreiro.

Sí se pueden encontrar inmuebles más asequibles, y en esta misma inmobiliaria han escriturado recientemente un piso por 110.000 euros, «pero era un tercero sin ascensor, y para reformar». «Las viviendas por estos precios son las menos», argumenta.

Los municipios más caros

Vigo y Pontevedra son los dos ayuntamientos de la provincia con la vivienda más cara. En el primer caso, el año pasado se cerró con un precio medio de 202.124 euros, mientras que en Pontevedra adquirir una residencia tuvo un coste medio de 177.031 euros.

También superan la cotización media de Vilagarcía en Redondela y Cangas do Morrazo, dos localidades del área metropolitana de Vigo. Así, el coste medio de los inmuebles en Redondela ascendió el año pasado a 164.198 euros (unos 30.000 euros más que Vilagarcía), mientras que en Cangas aún es más caro adquirir un lugar para vivir, pues el coste promedio ronda los 171.600 euros.

De este modo, establecerse en la capital arousana es más caro que en otras poblaciones de la provincia de más de 20.000 habitantes, como Marín (115.000 euros de media), Lalín (91.000 euros), A Estrada (92.000 euros) u O Porriño (118.000).

La vivienda en Vilagarcía también es más cara que en Ribeira (103.000 euros) y que en las dos grandes ciudades del interior gallego, como son Lugo (126.000 euros) y Ourense (121.000). También supera a Ferrol (81.600 euros), y a Narón (92.600), que fue el municipio que arrebató en su día a Vilagarcía el estatus de octavo municipio gallego más poblado.

El INE no dispone de datos de municipios de menos de 20.000 habitantes, por lo que no se puede incluir en esta relación a Sanxenxo, O Grove, Baiona o Nigrán, concellos con precios medios muy elevados debido al turismo.

En lo que respecta a los costes de construcción por medio cuadrado, el promedio de la vivienda en Vilagarcía ascendió el año pasado a 1.142 euros. En este apartado, es más caro el metro cuadrado del piso que de la casa; así, el precio en los edificios colectivos ascendió a 1.408 euros el metro, mientras que levantar una casa particular costaba en Vilagarcía el año pasado una media de 779 euros el metro cuadrado. En Servicios Inmobiliarios Avelino Barreiro señalan que los precios en Vilagarcía son elevados por dos razones principales.

«Por un lado, es un lugar bien situado, cerca de Santiago y Pontevedra y cómodo para vivir, con todos los servicios. Y, por otra parte, hay una gran falta de vivienda. Desde la crisis de 2008 se construyó muy poco».

Crece la soledad: los hogares con un solo miembro aumentan un 2 %

Los hogares compuestos por un solo miembro siguen aumentando en Vilagarcía. En 2018, suponían el 26,1 por ciento del total de domicilios habitados, según el INE, pero el año pasado ya eran el 28,3 por ciento, dos puntos más que hace siete años. Una de las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población es que genera también mayores índices de soledad, un creciente problema psicosocial al que las administraciones públicas deben contraponer medidas paliativas.Eso sí, el índice de hogares de una sola persona en Vilagarcía es aún más bajo que en algunas grandes ciudades, ya que, por citar un ejemplo, en A Coruña los domicilios compuestos por una sola persona ya son el 33 por ciento del total.El trabajo de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística también mide el número de viviendas vacías. En este caso, en Vilagarcía son el 26,1 por ciento del parque total, lo que supone que uno de cada cuatro pisos o casas del municipio están deshabitados. El dato más reciente de que dispone el INE a este respecto es de 2021.Finalmente, se estudia también la evolución del precio de los alquileres, si bien en este caso las últimas cifras disponibles son las de 2023. De cualquier modo, sí se aprecia el crecimiento del coste de las rentas, puesto que en 2020 el importe del alquiler mensual medio no llegaba a los 360 euros, y en 2023 ya rozaba los 420.Como en el caso de la vivienda nueva, hay tanta demanda de alquiler que los precios se han disparado en los últimos años, sobrepasando en muchos casos los 600 euros.