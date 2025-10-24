PP y Bloque de O Salnés chocan en su análisis de los presupuestos de la Xunta

El Partido Popular de O Salnés considera muy positivos para la comarca los presupuestos de la Xunta para 2026. Así lo apuntaron ayer el diputado autonómico Raúl Santamaría, junto a representantes de la formación política de Vilagarcía y Cambados. Santamaría destacó de las inversiones previstas para el año próximo las relacionadas con el saneamiento en la ría de Arousa.

Así, desde el PP apuntan como muy positivas unas cuentas en las que figuran la ampliación de la depuradora de aguas residuales de Vilagarcía -en cuyas inmediaciones fue, precisamente, la conferencia de prensa- o el cambio del colector de Vilanova a Cambados. «Hay varios temas que preocupan a los vecinos y estos presupuestos les dan respuesta», señaló el también concejal en Vilagarcía. «La Xunta vuelve a apostar por mejoras que inciden directamente en el sector marisquero y en el sector del cultivo del mar», añadió.

En su comparecencia, el diputado citó otras actuaciones previstas por la Xunta para 2026 en la comarca, como son las obras de ampliación del centro de formación profesional de Fontecarmoa o de los colegios Rosalía de Castro y San Tomé, de O Grove y Cambados, respectivamente.

Montse Prado, en el centro, durante la conferencia de prensa del BNG. / FdV

El Partido Popular de la comarca también citó el proyecto del centro de salud de Baltar o la modernización de los juzgados de Vilagarcía. Asimismo, contrapuso la gestión de la Xunta, «que tendrá presupuestos el 1 de enero de 2026» con la del Gobierno central, con unas cuentas en el aire pese a que, según Santamaría, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia afirmó que tener presupuestos era imprescindible. Finalmente, Santamaría pidió a los partidos de la oposición que, «no hagan bulos, porque estos presupuestos sí resuelven las demandas de los vecinos de O Salnés».

Valoración del BNG

Durante la jornada de ayer también hizo su valoración de las cuentas el BNG, en un acto presidido por la diputada autonómica Montse Prado, y celebrado en la sede de Vilagarcía. En su opinión, «son unos presupuestos de pura continuidad, que no sirven para solucionar los graves problemas de los gallegos».

Para Montserrat Prado, el PP antepone «la propaganda a la realidad», y le reprocha los «regalos fiscales a los que más tienen» y el rechazo de la quita de la deuda.

En clave local, echan de menos en las cuentas más dinero para el Hospital do Salnés, así como obras necesarias en los centros de salud de O Grove y Meis o la tan demandada ambulancia medicalizada estival para Sanxenxo, que permitiría mantener todo el año en Vilagarcía la ya existente.

En materia de servicios sociales, el BNG advierte de que, «A Illa, Meaño o Vilanova siguen sin centro de día», y que en los presupuestos no aparece partida alguna para residencias públicas. «Tenemos que recordar que en O Salnés no hay ni una sola plaza de residencia pública», aseveró la parlamentaria cambadesa.

En lo referente al sector de la pesca y el marisqueo, el BNG arousano afirma que en las cuentas de 2026, «no hay nada que permita ver un cambio de rumbo en las políticas relativas a la ría y a la pérdida de producción», y advierten de que, «la Xunta dedica ocho veces más dinero al pago de la deuda que a la Consellería do Mar».

«La ría de Arousa está en situación de emergencia, y la Xunta destina a la Consellería do Mar menos de la mitad del dinero que le daba en los presupuestos en 2019», añade Prado.

En su comparecencia ante los medios, el BNG también echó en falta en los presupuestos una partida para cambiar la tubería de abastecimiento de agua de O Grove, y se queja de la existencia de partidas que se repiten año tras año, «pero que nunca se ejecutan», en palabras de la diputada, como serían la remodelación del puerto de Meloxo, en O Grove, del contradique de Vilanova y de los departamentos pesqueros del puerto de Sanxenxo.

Por ello, el BNG ya ha anunciado la presentación de enmiendas para su debate parlamentario.