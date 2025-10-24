El paso en coche por Bouza de Abaixo será solo para residentes

El Ayuntamiento de Vilagarcía sacó ayer a licitación las obras de reurbanización de Bouza de Abaixo, una de las principales arterias del casco viejo de Vilaxoán. El proyecto, con un presupuesto de 775.000 euros, «busca transformar por completo la fisonomía de la zona, creando un espacio peatonal prioritario y solucionando los problemas de desbordamiento de agua que se producen en días de lluvia intensa», apuntan desde Ravella.

Las empresas interesadas en este concurso público tendrán hasta el 12 de noviembre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado. «Esta actuación, reclamada por los vecinos, es una de las más importantes de los próximos años, ya que representa casi el 80 por ciento de los fondos que corresponden al Ayuntamiento de Vilagarcía en el marco del Plan Máis Provincia».

«Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a mejorar los servicios y a transformar por completo una de las calles principales y más transitadas de Vilaxoán», declaró el alcalde, Alberto Varela. En concreto, se prevé actuar en unos 2.200 metros cuadrados de terreno, que se extienden desde la entrada por un lado de la plaza de abastos hasta la salida hacia la avenida de Cambados. Se creará una calle con una sola plataforma y se colocará un pavimento diferente en las zonas de especial valor patrimonial.

Estas se encuentran entre la entrada por Avelina Nogueira y el cruce con Pardiñas, y más adelante, en el cruce con Benigno Santos, donde también se mejorará una zona ajardinada. De esta forma, se pretende reducir el tráfico rodado a solo residentes, además de los propios peatones.

«Como es habitual en este tipo de grandes obras, se aprovechará la situación para intervenir en las ‘tripas’ de la calle: se separarán las redes de saneamiento y pluviales, se cambiarán las redes de baja tensión, alumbrado público y teléfono», explica en Concello.

«El proyecto va más allá de la estética, ya que solucionaremos los problemas del subsuelo», explicó Varela. También se renovará el mobiliario urbano. El plazo de ejecución es de ocho meses.