La oferta termal gallega se prepara en A Toxa para presentarse en Estados Unidos

La isla de A Toxa, antaño el estandarte del turismo en Galicia y destino sobradamente conocido por las propiedades mineromedicinales y balneoterapéuticas de sus aguas, fue el escenario elegido para preparar el lanzamiento en Estados Unidos del proyecto Galicia Spa Pilgrimage.

Una propuesta ideada para favorecer la desestacionalización y la proyección internacional de los recursos turísticos de la comunidad que lanzaba el año pasado la Xunta a modo de «propuesta de viaje saludable basada en dos de nuestros grandes signos de identidad, como son el Camino de Santiago y los balnearios».

Así lo detalla José Manuel Merelles, que como director de Turismo de Galicia presidió el encuentro mantenido esta mañana en el cuatro estrellas Eurostars Louxo La Toja, donde se dieron cita los principales representantes del sector termal gallego.

Lo hicieron, precisamente, para avanzar en el desarrollo del programa Galicia Spa Pilgrimage, orientado al «cuidado y bienestar del peregrino» integrando en un mismo paquete tanto el turismo termal y todo cuanto representa para la salud, como el turismo de naturaleza e incluso la espiritualidad que se desprende de las diferentes Rutas Xacobeas.

Ante representantes de balnearios, talasos, hoteles termales y agentes de viaje, el propio Merelles insistió en la riqueza termal de Galicia y en la posibilidad maridad este recurso con «un producto único y reconocido internacionalmente como el Camino de Santiago».

De este modo quiso arengar a los presentes, haciéndoles ver que fusionar termalismo y Xacobeo constituye «una oportunidad estratégica única para diversificar nuestro turismo, atraer nuevos visitantes y generar actividad económica durante todo el año».

Y no solo eso, sino que además de diversificar y desestacionalizar la oferta se cree posible «ampliar la estancia media de los visitantes y captar nuevos perfiles internacionales».

En definitiva, que se trata de «consolidar el turismo de salud y bienestar como uno de los segmentos prioritarios de la estrategia turística de la comunidad», conectando este recurso con las Rutas Xacobeas «mediante productos que combinen etapas del Camino, experiencias de bienestar y estancias en establecimientos».

Y ese es, precisamente, el mensaje que va a lanzar Turismo de Galicia el mes que viene en Nueva York, donde la promoción del proyecto Galicia Spa Pilgrimage debutará internacionalmente.

Una proyección al otro lado del «·charco» que se hará realidad de la mano de Turespaña incorporando acciones como una reunión con la compañía Tauck Travel, que según explican en la Xunta es «uno de los principales operadores estadounidenses especializados en itinerarios por el Camino».

De este modo se quiere animar a dicha firma a ampliar horizontes, ofreciendo a los potenciales turistas norteamericanos no solo la posibilidad de viajar a Galicia para descubrir todas las maravillas que encierran los Camiños de Santiago, sino también para animarlos a disfrutar de sus balnearios.

Según explicó Turismo de Galicia a los asistentes al foro de A Toxa, «esta acción de promoción exterior permitirá aprovechar la conexión directa entre Santiago de Compostela y Nueva York, operada por United Airlines, como canal de acceso al público estadounidense, que se consolida como el segundo mercado internacional más relevante para el Camino tras el portugués».

El director de Turismo de Galicia terminó diciendo que propuestas como esta dejan patente «el compromiso de la Xunta con estas iniciativas que refuerzan la imagen de Galicia como destino sostenible, saludable y competitivo, apostando por un modelo que combina tradición, innovación y calidad».