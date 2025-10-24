Nueva ventilación para el IES de Valga

Como es habitual y sucede en todas las administraciones, cuando la Xunta presenta su presupuesto del año siguiente, desde las filas de la oposición se desacreditan las cuentas todo lo posible, mientras que desde el partido del gobierno y el propio ejecutivo se encargan de defenderlas y desmenuzar uno a uno los diferentes proyectos a ejecutar.

Esto último es lo que hizo esta mañana el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, pues tras anunciarse el lunes que los presupuestos incorporan 200.000 euros para mejorar el Instituto Plurilingüe de Valga, ayer quiso acudir personalmente al centro para destacar esta actuación.

Ya de paso aclaró que con ella «buscamos incrementar la seguridad en los talleres de soldadura, garantizar el buen funcionamiento de todos los equipos y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones».

La visita del conselleiro al centro educativo valgués, esta mañana. / FdV

Fue en los propios talleres de FP del centro donde el conselleiro explicó que «van a desmontarse por completo las instalaciones de ventilación de gases existentes en los talleres para instalar nuevos extractores, conductos y brazos de aspiración, además de renovarse la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de los nuevos equipos».

Con esta medida, a desplegar en 2026, «seguimos renovando las instalaciones y equipamientos de la FP gallega», resaltó Román Rodríguez.

Aprovechó para destacar que esta enseñanza «es un referente de calidad y no deja de crecer», citando como ejemplo que este curso «se marcó el récord histórico de 71.229 estudiantes», 228 de ellos matriculados en los ciclos formativos del centro valgués.

O titular de Educación terminó diciendo que con la obra proyectada se eleva a 500.000 euros la inversión en este instituto al amparo del «Plan de nova arquitectura pedagóxica», pues con anterioridad se colocó una nueva cubierta en el patio y se instaló un aula móvil para doce alumnos del ciclo de FP básica en Agrojardinería.