Los mayores de Vilanova reciben consejos para su propia seguridad
Agentes de la Guardia Civil impartieron una charla para prevenir delitos contra personas de edad avanzada
El Auditorio Valle Inclán de Vilanova acogió una charla informativa de la Guardia Civil dirigida a personas mayores dentro del Plan Mayor, una iniciativa del Ministerio del Interior para prevenir delitos cometidos contra este colectivo más vulnerable.
El encuentro, impartido por agentes especializados de la Comandancia de Pontevedra, ofreció consejos prácticos para evitar robos, estafas y ciberdelitos, tanto en la vía pública como en el hogar o en operaciones bancarias.
Los ponentes alertaron especialmente sobre los «falsos instaladores» que aprovechan suplantaciones de empresas de gas o electricidad para acceder a los domicilios, y sobre los fraudes telefónicos y digitales que buscan obtener datos bancarios.
El Plan Mayor tiene carácter continuado y busca llegar al máximo número de personas mayores a nivel de toda la provincia con el objetivo de dotarles de seguridad y confianza ante posibles amenazas a su seguridad.
