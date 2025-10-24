Magosto en Ribadumia para celebrar la llegada del otoño

La carballeira de Ribadumia acogerá el próximo sábado, a partir de las 17.30 horas, la celebración de un magosto popular organizado por el Concello. En la cita estará prevista la presencia de diferentes actividades de animación y talleres de carácter infantil, así como la actuación de Los Dinámicos y una degustación gratuita de castañas, rosca y chocolate.

La celebración de este magosto es ya una tradición en Ribadumia que atrae a un buen número de familias del municipio para disfrutar de una actividad tradicional como es un magosto popular en el que no faltarán las castañas asadas, elemento indispensable para su celebración. El magosto servirá de previa a las actividades que se celebrarán con motivo del Samaín, que tendrá lugar una semana después.