Llegan las grandes fiestas de Marín Códax y Condes de Albarei del fin de una vendimia de récord

Acabada la vendimia, las cooperativas vitivinícolas Martín Códax y Condes de Albarei congregan mañana sábado a sus socios en senda comidas de confraternidad en sus instalaciones.

Si el pasado fin de semana lo hacía la hortofrutícola Horsal con sus más de 300 socios, en esta lo harán las dos vitivinícolas que, entre socios, acompañantes y trabajadores de sendas firmas, reunirán en torno a un millar de personas.

Nosa Señora das Viñas

Bajo la denominación «Xornada anual de cooperativismo dos socios», en detrimento de las otrora celebración de Nosa Señora das Viñas, Martín Códax tiene fijada su recepción a las 12.30 horas en la explanada de la bodega. Luego, el protocolario oficio religioso al que sigue el almuerzo en el saló.

Una cita para la que también está prevista la entrega de diplomas y medallas a los socios cooperativistas distinguidos en esta edición.

Música y misas

De manera similar oficiará Condes de Albarei en Castrelo, con misa en la iglesia del cercano colegio salesiano La Merced, seguido de un pequeño concierto de la Banda de Música de Castrelo a las puertas de la bodega y posterior almuerzo en el salón, con entrega también de menciones y distinciones. Para noviembre deja la cooperativa vitivinícola Paco&Lola su fiesta del socio.