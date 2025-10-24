La limpieza simultánea de playas retira 800 kilogramos de residuos

Más de 800 kilogramos de basura retirados por unos 800 voluntarios. Ese es el resultado que dio a conocer ayer Adega sobre la limpieza simultánea de playas que se celebró el fin de semana. En esa actividad colaboró uno de los municipios de la comarca de O Salnés, el de Cambados, así como varios centros educativos.

De entre la basura retirada, tuvieron una gran presencia las colillas, los palillos de los oídos, las toallitas de higiene personal, así como restos de plásticos. A esos se sumó la aparición de residuos menos convencionales, como calzado, trajes de baño, tubos, colchones, ruedas o puertas entre otras cuestiones.

Con este tipo de acciones, Adega pretende poner el foco sobre la problemática de los residuos que quedan en los arenales después de la temporada turística, así como en la importancia de conservar las playas libres de basura para evitar que acabe en el mar. Además, desde Adega se incide en que las limpiezas no deben de ser hechos aislados y en que el voluntariado ambiental no es mano de obra barata que pueda suplir el trabajo que deberían asumir las administraciones.

El colectivo ecologista insiste en la necesidad de implicarse en recoger la basura del litoral siempre que se puede y de forma manual, respetando los diferentes ecosistemas dunares y con especial cuidado con la fauna y la flora que en ellos habita. Es por ello que agradece la participación de las 800 personas que se sumaron a esta iniciativa y ya trabaja en diseñar la próxima edición.