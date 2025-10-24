A Illa presentará enmiendas al presupuesto de la Xunta

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, anunció ayer que presentará enmiendas al presupuesto de la Xunta al considerar que su municipio sale claramente perjudicado en esas cuentas. Lo hará a través del grupo parlamentario socialista, centrando sus reclamaciones en cuatro puntos clave para su municipio: PO-299, colegio Torre-Illa, estacionamiento en O Cantiño y vivienda pública.

En el primero de los puntos, el alcalde isleño recuerda que la PO-299 se encuentra en un estado muy deficiente y necesita un urgente asfaltado ya que «es el principal vial de acceso a O Xufre, por lo que necesita seguridad». La reforma integral del CEIP Torre-Illa es una vieja reivindicación en la que Arosa reclama «un nuevo tejado libre de amianto, nuevo aislamiento exterior y nuevos aseos, así como la mejora de la accesibilidad al pabellón de quinto, garantizando un centro educativo moderno, eficiente y adaptado a las necesidades del alumnado».

El tercer punto es la construcción de un estacionamiento subterráneo en O Cantiño, «una infraestructura esencial para ganar espacios para los peatones en superficie y contar con estacionamiento, lo que mejorará la movilidad y la ordenación urbana». Por último, Arosa reclama la promoción de vivienda pública, con el objetivo de «facilitar el acceso a la vivienda de las familias y los jóvenes de A Illa», para lo que ya cuenta con terrenos tras adquirírselos a la Agencia Tributaria en la avenida de A ponte.

Arosa insiste en que «estas actuaciones responden a necesidades reales y urgentes de A Illa, que llevan demasiado tiempo sin obtener respuesta por parte de la Xunta. Añade Arosa que «no pedimos más que nadie, pero tampoco menos, A Illa merece el mismo trato que cualquier otro concello de Galicia y, con estas enmiendas, queremos seguir mejorando servicios».

A estas reivindicaciones también se suma el teniente de alcalde del BNG, Manuel Suárez, que añade la petición de soluciones para el estado de la PO-307 y la construcción de una Mariña Tradicional para las embarcaciones tradicionales, con un proyecto que permita preservar el importante patrimonio marítimo que se guarda en A Illa. Suárez también reclama soluciones para el semáforo de A Pantrigueira, responsabilizado de provocar los enormes atascos que se generan en el puente de A Illa cada verano.

Insiste en que «no es la primera vez que trasladamos estas necesidades a los presupuestos de la Xunta pero, tampoco es la primera vez que la respuesta es el silencio». Lamrenta que «año tras año, A Illa quede fuera de las prioridades del gobierno gallego pese a ser todos ellos proyectos realistas y necesarios».