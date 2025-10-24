El festival solidario de la magia regresa al Auditorio de Monte da Vila

El Auditorio Municipal de O Grove, donde mañana se celebra la gala benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), acoge los días 8 y 9 la segunda edición do Festival de Maxia Solidario que financia la Diputación y permite colaborar con Cáritas.

Explican en Cultura O Grove que participan «magos de reconocido prestigio nacional» y que se trata de «un espectáculo pensado para que toda la familia pueda gozar compartiendo risas, aplausos y emociones».

Invitaciones

Aquellos que deseen asistir a las funciones programadas deben retirar sus invitaciones en la Biblioteca Municipal do Grove. Y para conseguirlas no tienen que pagar, sino dejar a cambio alimentos perecederos que serán entregados a Cáritas.

La primera función prevista, el día 8 a partir de las siete de la tarde, se titula «Inventores», y corre a cargo del Mago Óliver y Liuba, Premio Nacional de Magia Cómica en 2023.

En este espectáculo «Liuba actúa como maestra de ceremonias, guiando al público a través de un desfile de inventores muy peculiares llegados desde diferentes partes del mundo».

De este modo, «cada inventor, con su humor, ingenio y magia logra emocionar y hacer reflexionar, transmitiendo valores esenciales para la vida».

La siguiente actuación, el 9 de noviembre, a mediodía, se titula «Rotos» y corre a cargo de Lola Mento y Luigi Ludus, quienes «unen sus estilos por primera vez en un espectáculo en el que la magia, la comedia y la música conviven con el objetivo de entretener a toda la familia», explican en el Concello.

La gala final

Ese mismo día, pero desde las siete de la tarde, el Auditorio acogerá la «Gran Gala de Maxia», con participación de los magos citados y alguno más.

Será «una tarde para soñar, reír y dejarse sorprender con un espectáculo creado especialmente para público infantil y familiar basado en la magia participativa, en el que los niños son los protagonistas».

Es una propuesta de «humor disparatado» que «transforma el escenario en un mundo de fantasía».