Con Eles se suma a la protesta por una financiación digna para la discapacidad intelectual

La asociación Con Eles se unirá a la campaña de movilización promovida por Fademga Plena Inclusión Galicia y Aedigal para exigir a la Xunta un «sistema de financiación digno, estable y acorde a la realidad económica actual». Bajo el lema: «La discapacidad intelectual en lucha. Sin financiación no hay futuro», las entidades gallegas del sector han decidido dar un paso al frente ante lo que consideran «una situación insostenible provocada por la falta de respuesta y de diálogo» por parte de la Administración autonómica.

Desde Con Eles explican que la insuficiencia de los fondos públicos está poniendo en riesgo la continuidad de servicios esenciales para las personas con discapacidad intelectual y sus familias. «Nos estamos viendo obligados a asumir en solitario incrementos salariales, subida del SMI e inflación acumulada sin una actualización suficiente de los módulos económicos», señalan desde la dirección de la entidad vilagarciana que atiende actualmente a 31 personas en su centro de día.

El sector advierte de una asfixia económica generalizada. Según Fademga, las entidades deben asumir un incremento salarial del 10% derivado del convenio colectivo; una inflación acumulada superior al 10,6%; y un aumento del Salario Mínimo Interprofesional del 18,4%.

Denuncian los colectivos que, frente a estos incrementos, «la Xunta solo ha planteado una subida de entre el 5,40% y el 7,88% en los módulos de concierto social, una cifra que las entidades consideran «claramente insuficiente» para garantizar la viabilidad de los centros, la estabilidad del personal y la calidad de los apoyos.

Usuarios de Con Eles en una actividad relacionada con el baloncesto. / Iñaki Abella

«Estamos a punto de hundirnos y la Xunta mira para otro lado», denunció el presidente de Fademga, Eladio Fernández, quien subrayó que «esta campaña no es un acto simbólico, es un llamamiento urgente para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias».

En el caso concreto de Con Eles, la falta de recursos puede traducirse en reducción de servicios, dificultad para mantener al personal y retrasos en inversiones. Desde la asociación lamentan que, sin un refuerzo presupuestario, será imposible mantener la atención individualizada y los programas que garantizan la inclusión y la autonomía de las personas usuarias.

«Llevamos años cumpliendo con nuestras obligaciones, ajustando presupuestos y buscando fondos externos, pero ya no podemos más. El silencio institucional nos aboca a una situación límite», apuntan desde la entidad, que agradece el apoyo y comprensión de las familias ante el escenario actual.

Fademga y Aedigal han anunciado una manifestación conjunta el próximo miércoles 29 de octubre en Santiago de Compostela, a la que se sumarán asociaciones de toda Galicia, entre ellas Con Eles. Con esta movilización, el sector pretende visibilizar la importancia del trabajo que desarrollan las entidades y reclamar una actualización inmediata de los módulos de financiación.

Desde el colectivo Fademga se recuerda que representa actualmente a 42 entidades federadas en toda Galicia, que atienden a más de 8.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias. «Si no se garantiza una financiación justa, el futuro de estos servicios está en peligro», concluyen desde la federación.