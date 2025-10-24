Ecoturismo o drones, opciones para la formación en O Salnés

Es una de las iniciativas de formación para desempleados más antigua de O Salnés y está, sin duda, entre las que alcanzan un mayor número de integración en el mercado laboral entre sus alumnos. El Plan Integrado de Emprego de la Mancomunidade do Salnés alcanza su XV edición y ha comenzado con el proceso de selección del centenar de alumnos que participarán en esta iniciativa durante el próximo curso

El programa, financiado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con 220.000 euros combina formación gratuita, prácticas en empresas y acceso a ofertas de empleo de compañías colaboradoras de toda la comarca.

Pilotaje de drones con IA; gestión de almacén, soldadura, cajero-reponedor, soldadura, carnicería, carpintería de ribera, ciberseguridad, inglés para logística, informática, emprendimiento, creación de blogs, big data, ecoturismo, teleasistencia, agricultura de precisión, robótica colaborativa, manipulación de alimentos, agricultura biointensiva, impresión 3D, realidad virtual y machine learning. Todos estos cursos no se han elegido al azar, sino a través de un profundo estudio realizado por los técnicos de la Mancomunidade para conocer de primera mano cuales son las principales necesidades laborales de las empresas asentadas en la comarca de O Salnés.

La iniciativa de formación laboral tendrá una duración de un año y permitirá a sus alumnos escoger un trazado laboral con el que regresar al mercado laboral.