El Curtas alza el telón con una edición dedicada a los monstruos de la gran pantalla

El Curtas, Festival do Imaxinario levanta hoy el telón de una nueva edición que se prolongará hasta el próximo 2 de noviembre con una programación más internacional que nunca. En total serán 102 estrenos procedentes de 36 países, entre ellos dos largometrajes que han elegido Vilagarcía para presentarse ante el mundo.

La jornada inaugural se celebra en el Salón García, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el acto oficial de apertura con la proyección del clásico «As mans de Orlac», una cinta muda que contará con el acompañamiento musical en directo del pianista Jorge Gil Zulueta. En esa misma ceremonia, y de manera previa, se entregarán los premios honoríficos de esta edición: el Premio de Terror al cineasta Paco Plaza, autor de títulos como Verónica o la saga [REC], y el Premio Curtas al ilustrador Tomás Hijo, reconocido por su imaginario vinculado al misticismo, Lovecraft y las criaturas legendarias.

Luis Miguel Rosales, director del Curtas, explicó que esta edición «se aproxima a la idea de festival que tenía en la cabeza, con una programación amplia y diversa», aunque admitió que «hay que pulir cosas, como reducir la cantidad de películas y hacer selecciones más específicas». En total, se exhibirán 120 títulos, con una competición de cortometrajes de gran nivel y una estructura renovada de proyecciones.

El evento cinematográfico tiene cabida en las fantasías cinematográficas de grandes y pequeños. / Iñaki Abella

Dedicado este año a los monstruos y a las criaturas imaginarias, el Curtas contará con talleres sobre diseño de criaturas en 3D, caracterización y maquillaje de terror, además de encuentros con profesionales de renombre. Entre los invitados figuran nombres como Marcus Nispel, productor de las nuevas versiones de La matanza de Texas y Viernes 13; Arturo Balseiro, especialista en efectos especiales ganador de un Goya que trabajó en Harry Potter y El laberinto del Fauno; o la actriz Diana Peñalver, protagonista del clásico Braindead, tu madre se comió a mi perro, de Peter Jackson.

El sábado se desarrollarán varias charlas y talleres en la sala Rivas Briones, entre ellos el encuentro con Víctor Marín, que ofrecerá a las 16.00 horas la conferencia Cómo crear monstruos. El fin de semana marcará también la llegada de los primeros equipos de rodaje y directores, como los de La casa en el árbol o El ritual de Lily, cuyo equipo —once personas— presentará la película el domingo (21.00) horas en el Salón García.

Una de las citas más esperadas será el 1 de noviembre en el Auditorio Municipal, donde a las 21.00 horas se celebrará el espectáculo «A noite dos mortos ao vivo», una reinterpretación de La noche de los muertos vivientes con la Orquesta Clásica de Vigo y cuatro actores que interpretarán los diálogos en gallego, acompañados por un sonidista que recreará en directo los efectos de la película. «Es un montaje técnicamente muy complejo, hecho expresamente para el festival», explicó Rosales.

El Curtas volverá a llenar Vilagarcía de escenografía cinematográfica, con el popular photocall de vehículos fantásticos. Este año se podrá ver el Ecto-1 de la nueva película de Los Cazafantasmas y el coche volador de Harry Potter, dos reclamos que prometen atraer a cientos de visitantes al entorno del Auditorio y la Praza da II República.

Rosales también quiso destacar la calidad cinematográfica de todas las proyecciones: «Todos los años hay calidad, pero este año el nivel está realmente alto; nos ha costado dejar cosas fuera».