La Cofradía impulsa la cría de «fina» para recuperar la especie autóctona

La almeja fina ha sido, históricamente, la que más y mejor se ha cotizado en la lonja de A Illa. Sin embargo, la situación en la que se encuentra la ría de Arousa le ha afectado de forma muy importante, dejando su presencia en algo meramente testimonial. Eso es algo que la Cofradía de A Illa quiere corregir y, para ello, va a incorporar unidades de almeja fina al proyecto experimental de cría y engorde en jaulas, situadas en el pantalán de O Xufre, que tan buenos resultados ha dado, especialmente con la japónica.

La Cofradía de A Illa recibirá del Igafa el próximo lunes más de 200.000 unidades de esta almeja para iniciar la experiencia y ver cual es su crecimiento, que índice de mortandad sufre y si puede regenerar en un breve espacio de tiempo los bancos marisqueros. Juan José Rial Millán, patrón mayor de A Illa, explicaba ayer que «con la almeja fina va a ser nuestra primera experiencia porque no es fácil de conseguir, pero si logramos que funcione, sería una noticia excelente, porque podríamos regenerar los bancos marisqueros con nuestra almeja autóctona».

A Illa sembró un millón de unidades de almeja.

Insiste Millán en que esta especie siempre ha sido fundamental para los marineros y las mariscadoras del pueblo, pero que «estos últimos años ha sufrido una caída enorme en el reclutamiento de unidades y lo estamos notando». Además de ser la almeja autóctona, también destaca por su precio, que siempre ha sido muy alto. Para ejemplo, un kilogramo de almeja fina alcanzó el pasado verano los 130 euros de cotización en la lonja isleña. Además de esta apuesta, la Cofradía continúa con su plan de regeneración de bancos marisqueros, sembrando más de un millón de unidades de almeja japónica en el día de ayer. Esta almeja ya contaba con unas dimensiones de entre 15 y 18 milímetros y fue financiada por los Fempa.

Tamaño de las unidades de almeja. | FDV

Hasta la lonja isleña se desplazó ayer la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, que entregó cerca de medio millón de unidades de almeja babosa procedentes del minicriadero del Igafa. La mayor parte de estas unidades se destinarán al proyecto pionero de preengorde en jaulas, mientras que otra parte (57.750 unidades) se sembraron ayer en el banco marisquero de O Bohído, en el que se han realizado trabajos de remoción del sustrato a lo largo de este año, afectando a una superficie de 1,2 kilómetros cuadrados. Suárez señaló que estas actuaciones están avaladas por un proyecto previo de estudio del estado de los sedimentos y las poblaciones de la fauna de los fondos marinos de la zona. Explicó que estas acciones de regeneración dan continuidad a las realizadas anteriormente con la colaboración del CIMA de Ribadeo, que garantizó la siembra de 145.700 unidades de babosa y 44.800 de japónica también en O Bohído. Estas medidas han sido complementadas con otras de carácter técnico, como la suspensión de la actividad extractiva, en consenso con el propio sector, de octubre a marzo en los bancos de libre marisqueo de O Bohído, Cabío y Lombos do Ulla para avanzar en su recuperación.