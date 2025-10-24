La chef Rocío Garrido cierra «O calendario da ría na túa mesa»

La cocinera y divulgadora gastronómica Rocío Garrido, autora del blog La cocina de mi abuelo, pondrá el broche final a su serie de talleres dentro del programa «O calendario da ría na túa mesa» mañana sábado a las 12.00 horas en la plaza de abastos de Vilaxoán. La actividad, organizada por el Concello de Vilagarcía, será gratuita y abierta al público, y estará presentada por el chef Xoanqui Ameixeiras.

Durante el showcooking, Garrido elaborará tres platos a base de pescado y marisco, que los asistentes podrán degustar al finalizar la sesión, acompañados por un vino de las Rías Baixas. La propuesta busca revalorizar productos de descarte, es decir, partes o especies del mar que suelen desaprovecharse en la cocina doméstica. «Aprenderemos a poner en valor productos de descarte, como el hígado de rape o las huevas de erizo», explicó la cocinera, quien defiende que «hay alimentos que en Galicia no se valoran tanto mientras que en otros países son auténticas delicatessen».

Garrido subrayó que «el problema no es el producto, sino el desconocimiento: muchas veces no sabemos cómo usarlo y lo dejamos de lado. Por eso siempre digo que la mejor forma de introducir un nuevo producto es emplearlo en una receta que dominemos».

El taller, pensado para unas 50 personas, tendrá una duración aproximada de una hora y media y estará marcado por la participación del público, que podrá plantear preguntas y comentarios en directo. «Es muy ameno porque la gente interviene, pregunta dónde comprar los productos o cómo adaptarlos, y eso lo convierte en una experiencia muy cercana», destacó la chef.

Este ciclo de talleres continuará a lo largo del próximo año de la mano de Xoanqui Ameixeiras con nuevas citas en la plaza de abastos de Vilagarcía. Los próximos obradoiros tendrán lugar el 6 de noviembre y el 12 de diciembre, ambos a las 11.30 horas.