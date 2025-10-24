Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerrada parcialmente la plaza de Galicia (Vilagarcía)

Una grúa de gran tamaño se ocupa de subir material a un edificio en obras

Afecta a la intersección con la calle de Covadonga

Llamativa descarga en el centro de Vilagarcía

Los llamativos trabajos que se llevan a cabo en la plaza de Galicia esta mañana. / M. Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

La vilagarciana plaza de Galicia está afectada esta mañana por obras que limitan el paso de los viandantes e impiden el libre transitar de los conductores que acostumbran a circular por esta siempre concurrida zona peatonal.

Una grúa de considerable tamaño llegaba a la ciudad poco antes de las ocho y media de la mañana, cuando aún no había amanecido, y tras acceder por la también peatonal calle de Arzobispo Lago a la plaza de Galicia situaba en su entronque con la calle de Covadonga.

Los operarios recurrieron a la gran grúa para subir diverso material a un bloque de edificios que se encuentra en obras y se sitúa entre las citadas zonas peatonales y la calle de Castelao.

