Cambados celebra las bodas de diamante de José Aldao
REDACCIÓN
La parroquia de Cambados rinde hoy un homenaje a José Aldao, por sus 60 años de sacerdocio en la localidad. El acto consistirá en una misa solemne, a la que seguirá un momento más informal, compartiendo un aperitivo.
José Aldao, natural de A Laracha (A Coruña) llegó a Cambados el 23 de octubre de 1975, cuando tenía 23 años, y en un primer momento ayudó en las tareas religiosas al sacerdote Antonio Rodríguez Liste, fallecido en 2003. Aldao también ha sido profesor de religión en el instituto Ramón Cabanillas, de Cambados, participó en la fundación del club de baloncesto de la localidad, el Xuven, y formó también parte de la Fundación Galega contra o Narcotráfico.
El homenaje que han preparado a Aldao sus colaboradores en la parroquia con motivo de sus bodas de diamante incluyen una exposición fotográfica de estas seis décadas de trabajo para la comunidad.
