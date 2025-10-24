El BNG resucita el «Plan Baixo Ulla» y lo cifra en 10 millones

En febrero de 2024, en plena carrera electoral por la Xunta, el BNG se comprometió en Valga a potenciar de manera conjunta los valores naturales, patrimoniales, culturales y empresariales que atesoran las orillas coruñesa y pontevedresa del río Ulla en su curso bajo, es decir, localidades como Valga, Catoira, Pontecesures, Vilagarcía, Padrón, Dodro y Rianxo.

Se presentaba como «Plan Baixo Ulla», centrado en el «desarrollo económico y productivo» y pensado para «generar riqueza y empleo», además de «dinamizar» la zona a partir de la creación de una «Mesa do Baixo Ulla», con la que poner fin a las «fronteras administrativas» y «valorizar la relación humana, geográfica y cultural existente» entre las dos orillas.

Esta mañana fue la portavoz nacional, Ana Pontón, la encargada de incidir en esos objetivos, aún estando en la oposición. Para ello, anunció desde Pontecesures que el BNG defenderá una modificación presupuestaria para que la Xunta afronte el año que viene eso que ha dado en llamar «Plan Baixo Ulla», en el que se incluyen inversiones que suman 10 millones de euros en dos anualidades.

Ana Pontón en Pontecesures, esta mañana, con la fábrica de Finsa, detrás. / Iñaki Abella Dieguez

Una estrategia que articula en las mismas diez líneas de actuación que los nacionalistas ya planteaban en 2024, entre ellas las «relacionadas con el cuidado del río y la reducción de su carga contaminante».

Sin olvidar el desarrollo de suelo industrial, la creación de una marca propia que identifique el turismo de calidad del Ullán o la «puesta en marcha de una iniciativa cultural que aglutine a todas las personalidades vinculadas a este espacio geográfico».

De este modo, sugiere Ana Pontón, será posible «contribuir al desarrollo económico» de este territorio, utilizando como elemento vertebrador un río Ulla «que el PP pone en riesgo»

La visita de Pontón a Pontecesures, donde se reunió con la alcaldesa nacionalista Maite Tocino, también le permitió abanderar un acto organizado por el BNG con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático.

Asistentes al acto desplegado por el BNG a orillas del Ulla. / Iñaki Abella Dieguez

De ahí que defendiera propuestas de su formación «para hacer frente a la emergencia climática» como el denominado «Plan Ríos Rías», que apuesta «por un cambio de modelo forestal a través de un monte multifuncional y la creación de una Axencia do Clima e a Meteoroloxía».

Dicha propuesta «posibilitaría la regeneración medioambiental» de ríos y rías «para garantizar la calidad del agua y recuperar su productividad y sus usos sociales y ambientales», garantizó Pontón.

Quien aprovechó este acto para volver a criticar la «política forestal fracasada» del PP, el cual «nos pone en riesgo cada verano con los incendios». Terminó insistiendo en reclamar las competencias en meteorología para crear en Galicia una agencia propia «que permita abordar el reto del cambio climático impulsando políticas específicas».