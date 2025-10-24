Baión enciende los fogones en una romería de San Simón «light»

El entorno de la pequeña capilla de San Simón, en la parroquia vilanovesa de Baión, ya está totalmente acondicionado para que hoy comience la tradicional romería que, cada año, atrae a miles de personas de la comarca y limítrofes a degustar una buena ración de pulpo regada con vino tinto. El evento estuvo cerca de no poder celebrarse después de que la comisión de fiestas, que llevaba más de 15 años organizando esta actividad, decidió dar un paso atrás. No hubo relevo y tuvo que ser el Concello el que diese recobrase el paso y asumiera el coste de las mismas, aunque con una menor actividad que en años anteriores, ya que no se celebrarán verbenas, tan solo algunas actuaciones musicales de charangas y grupos tradicionales. El Concello contactó directamente con las entidades colaboradoras y acabó contratando todo lo necesario para que el evento pueda seguir adelante y se celebre una de las romerías más importantes de Vilanova desde hace decenas de años.

Lo que si va a haber será pulpo en las diferentes carpas que ya han comenzado a instalarse en las inmediaciones de la PO-531 y en la parcela del polígono industrial que se dedica a los festejos de San Simón. Tampoco faltarán «rosquilleiras» y churrasco para poder disfrutar de los ingredientes gastronómicos de la romería.