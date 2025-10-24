Aviturga anuncia recursos contra la tasa a las viviendas turísticas

Los propietarios de viviendas turísticas de Vilagarcía presentarán recursos administrativos y, de ser el caso, judiciales, contra la nueva ordenanza de la basura que se le va a aplicar a este tipo de establecimientos a partir de enero. Así lo adelanta la asociación del sector, Aviturga.

«Cuando un gobierno cambia de opinión 180 grados en doce meses sin presentar un solo estudio nuevo sobre generación de residuos, la arbitrariedad es evidente», señalaron ayer en un comunicado desde la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, Aviturga.

El Concello de Vilagarcía anunció anteayer miércoles la aplicación de una tasa especial por la recogida de basura a las viviendas de uso turístico (VUT), en el marco del pacto firmado en su día por el PSOE y el BNG para la aprobación de los presupuestos municipales. Hace un año, el PSOE rechazó gravar a las VUT de forma especial, al considerar que el alquiler de corta duración genera el mismo volumen de residuos que el de larga duración. Sin embargo, ahora sí han aceptado una tasa especial, como pedía el Bloque de Vilagarcía.

Por ello, desde Aviturga considera que esta modificación de la ordenanza es «arbitraria», y que pondrán tumbarla en los juzgados, «porque no existe ningún estudio que demuestre que un pequeño apartamento turístico genera más residuos per cápita que un establecimiento hotelero». En Aviturga consideran que, con esta ordenanza, «los propietarios de viviendas turísticas se convierten en pagadores del peaje» asumido por el PSOE con el BNG para sacaer adelante los presupuestos.

Entre tanto, los nacionalistas de Vilagarcía defendieron ayer la nueva ordenanza, pero creen que hay que ir aún más allá, creando un registro específico y nuevas tasas de apertura y licencia, al tratarse «de una actividad lucrativa más».