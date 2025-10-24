Asepeyo inaugura su nueva sede en Vilagarcía

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, junto a la secretaria general de Asepeyo, Adriana Bronte, y el director del centro asistencial, José Ángel Lema, inauguraron en la mañana de ayer las nuevas instalaciones de Asepeyo en la ciudad, situadas en la avenida de Rodrigo de Mendoza, 26-28.

El nuevo centro asistencial sustituye al que la mutua mantenía en la calle Fariña Ferreño y se ubica ahora en una zona de fácil acceso y buenas comunicaciones, con unas dependencias que representan un salto en sostenibilidad, eficiencia energética y calidad asistencial. Las nuevas instalaciones, de 690 metros cuadrados, están adaptadas para personas con movilidad reducida y equipadas con la última tecnología digital, en línea con la política medioambiental y de innovación sanitaria de la mutua.

Entre los servicios más destacados figura el sistema de telemedicina avanzada, que permite a los médicos del centro conectarse con especialistas de los hospitales de Asepeyo, coordinar programaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas y evitar así desplazamientos innecesarios a los pacientes.

El centro dispone de área administrativa, dos despachos médicos, un despacho de enfermería, una sala de curas y yesos, equipo de radiología digital, sala de telemedicina y una amplia zona de fisioterapia.

Durante el acto de inauguración, el director del centro, José Ángel Lema, subrayó que estas nuevas instalaciones «suponen una apuesta por la mejora de los servicios que prestamos a las más de 1.100 empresas mutualistas y a los 6.500 trabajadores protegidos por Asepeyo en la comarca de O Salnés».

Por su parte, la secretaria general de Asepeyo, Adriana Bronte, señaló que la mutua, como entidad colaboradora con la Seguridad Social, «tiene como visión prestar un servicio excelente, innovador y comprometido con las personas».

El alcalde Alberto Varela felicitó a Asepeyo «por esta demostración de apoyo a Vilagarcía y a toda la comarca de O Salnés».