Las actividades para mayores de Meaño llegan a menos de la mitad de la población, dice el BNG

El BNG meañés denuncia el hecho de que muchas personas de la tercera edad, solicitantes de las actividades concebidas como cada año para este colectivo, se hayan quedado fuera. Y es que más 60 por ciento de los mayores no ha podido acceder al cubrirse los cupos que el gobierno local había previsto en cartera, y que, por otra parte, no se habían hecho públicos cuando la divulgación.

La formación nacionalista se había interesado por esta oferta y por los criterios de admisión en el último pleno. Las cifras que ahora le han sido facilitadas refieren que más el 50 por ciento de los solicitantes se han quedado fuera de la actividad de gimnasia terapéutica. Se trata de una actividad con mucha demanda, y que se ofrece de lunes a viernes, en cuatro turnos de 9.30 a 13.30 horas. En este caso es una actividad individualizada o en grupos reducidos, ofrecida por un fisioterapeuta y que se trabaja en el Centro Rural Polivalente de As Covas. En concreto, habían solicitado inscripción en esta actividad un total de 85 personas mayores de 60 años, de los cuales se admitió el máximo de 40 quedando, fuera los 45 restantes.

Por su parte, al taller de memoria se presentaran 41 solicitudes, admitiéndose el máximo fijado en 33, y quedado sin acceso 9 personas. Esta se imparte miércoles y viernes por la mañana en el Centro Rural Polivalente de Meaño, en función de tres turnos y a razón de una hora por grupo, en horario de entre 10.00 y 13.00 horas

En cuanto a gimnasia de mantenimiento, 42 eran las solicitudes presentadas. De ellas, fueron admitidas 29 quedando fuera de la actividad 13 solicitantes. Esta actividad se trabaja en el Centro Social Polivalente de Meaño, los miércoles y viernes con dos turnos de 11 a 12 horas.

Y, en la de yoga-pilates, actividad abierta a todas las edades, se recibieron 30 solicitudes, admitiéndose 28 y quedando sin plaza 2 personas. Se imparte los martes en Simes, los miércoles en Xil, los jueves en Lores y los viernes en Dena, con todas las sesiones en horario de 21.00 a 22.00 horas.

Cupo completo

A la pregunta de la nacionalista Rosana Domínguez en el último pleno, que se interesaba por los criterios a la hora de hacer la criba en las admisiones, las ediles responsables del área explicaran que eran «por orden de presentación», no contemplando otros. Ante ello, Rosana Domínguez lamentó que «únicamente se contemple ese criterio, máxime tratándose de personas mayores que no todas se manejan en internet o tienen acceso, y deben hacerlo presencialmente… y para cuando llegan ya tienen el cupo completo».

«Además de injusto -le reprocha la nacionalista al regidor-, es lamentable que unas actividades necesarias para la salud mental y la psicomotricidad en nuestros mayores, no lleguen a todas aquellos que las necesitan, en una actividad social y de salud como estas no debe escatimarse el dinero».

Participar en estas actividades municipales supone una tasa de 25 euros al mes, si bien se contemplan los descuentos adicionales que figuran en la normativa municipal.