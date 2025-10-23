Vilagarcía bate récords al superar los 15.000 afiliados a la Seguridad Social

Vilagarcía alcanzó el pasado agosto el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social de toda su historia con hasta 15.120 personas en alta laboral. Una cota que representa un 23,7% más que en octubre de 2011, fecha de la primera muestra registrada con 12.224 por aquel entonces. Camino de quince años después la ciudad presenta cifras de afiliación nunca antes alcanzadas.

El crecimiento ha sido paulatino pero sostenido a lo largo de los últimos años. Cabe resaltar que el suelo de la crisis se localiza en marzo de 2013 con solo 11.948 trabajadores. Desde aquel entonces, se ha mejorado en un 38% más el número de afiliados. El análisis de datos también deja patente una clara tendencia alcista desde 2021. Vilagarcía, que en 2019 cerraba el año con 13.154 personas afiliadas a la Seguridad Social, ha ganado casi 2.000 cotizantes netos en apenas un lustro después de la pandemia.

En el análisis por sectores se muestra una estructura muy estable y equilibrada. El pasado mes de agosto, el régimen de los servicios reunían a 11.141 afiliados, lo que supone el 73,7% del total y marca el mayor valor en el registro. El sector industrial mantiene un peso notable, con 2.361 trabajadores (15,6%), una cifra que prácticamente duplica la de la construcción (904) y supera con claridad los niveles previos a la pandemia.

Por su parte, la agricultura y pesca —que incluye la actividad agraria y marisquera— contabiliza actualmente 609 afiliaciones, ligeramente por encima de los registros de 2024, reflejando la estabilidad del sector primario en un municipio donde la pesca mantiene presencia, aunque minoritaria, frente al predominio de los servicios y la industria.

La serie histórica evidencia la transformación productiva local. En abril de 2011, los servicios representaban el 69% del total (8.397 afiliados) y en agosto de 2025, superan el 73%, con 11.141 personas. Por otro lado, la industria crece un 12% desde 2019, impulsada por el metal, la alimentación y la logística portuaria. La construcción, tras el desplome de 2012 (685 empleos), se mantiene estable en torno a 900 trabajadores, un 32% más que en el punto más bajo de la crisis. En cuanto a los autónomos registrado en Vilagarcía son actualmente 2.481 personas, con un crecimiento del 0.7% desde comienzos del presente año.

En el conjunto de O Salnés, Cambados es la segunda referencia (6.251 en agosto). Le siguen O Grove (5.166), Vilanova (4.255) y Ribadumia (2.478). Todos los concellos presentan balances positivos respecto a 2011, con aumentos del 15% al 33%.

Mientras la costa (O Grove, A Illa, Cambados) depende de la estacionalidad turística y pesquera, el eje interior (Meaño, Ribadumia, Meis) refuerza su peso en el autoempleo y la industria auxiliar, y Vilagarcía consolida su avance estructural en empleo, servicios públicos y actividad portuaria.