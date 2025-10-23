Los tráficos del Puerto crecen un 8,4 % gracias a contenedores y graneles líquidos

El Puerto de Vilagarcía mantiene los buenos datos de tráficos con respecto al año pasado, gracias a las operativas de graneles líquidos y contenedores. Asimismo, la nueva línea semanal Ro-ro está teniendo una gran incidencia en las estadísticas, dado que desde su estreno a finales de mayo, ya ha movido casi 100.000 toneladas.

El Ministerio de Transportes publicó ayer los datos de tráficos portuarios correspondientes a los tres primeros trimestres de este año. En el caso del Puerto de Vilagarcía, los barcos descargaron desde enero 1.667.000 toneladas de productos, un 8,4 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Esta cifra provisional podría apuntar a un nuevo récord anual de tráficos, puesto que supera los datos de 2023 y 2021, que son hasta ahora los dos mejores años en el Puerto arousano. En concreto, entre enero y septiembre de 2021, habían pasado por los muelles de Vilagarcía 1.115.000 toneladas; y en el mismo periodo de 2023, que es cuando se batió el record anual vigente de tráficos, se habían contabilizado 1.152.000 toneladas. De este modo, en lo que va de 2025 se han registrado en el Puerto de Vilagarcía 15.000 toneladas más que en el mismo periodo de nueve meses de su mejor año.

El servicio semanal de carga rodada (Ro-ro), que operan las empresas Hydro (noruega), DFDS (danesa) y la vilagarciana P & J Carrasco está teniendo un impacto decisivo en los números del Puerto. Tanto es así que en apenas cuatro meses de funcionamiento, se han movido a través de esta línea 99.000 toneladas de productos.

El servicio Ro-ro conecta de forma directa Vilagarcía con el puerto más importante de Europa, que es el de Róterdam (Países Bajos), mediante el «Belgia Seaways». Ahora, Vilagarcía es el segundo puerto gallego con mayores volúmenes de tráfico de cargas rodadas, muy por encima de Ferrol-San Cibrao, que en lo que va de año apenas movió 12.800 toneladas. Vigo juega en otra división, con más un millón de toneladas transportadas en este tipo de buques, mientras que en Marín y A Coruña no se ofrece este servicio.

De este modo, el Puerto de Vilagarcía puede presumir de ser el que mejor está llevando el presente curso en Galicia. El de Vigo iguala los tráficos de 2024, pero los otros tres restantes de interés general pierden. En A Coruña, la caída interanual es de 7,8 por ciento; en Ferrol, del 1,3 por ciento; y en Marín, del 11,6 por ciento.

Por tipos de mercancías

Por tipos de mercancías, la general movida en contenedores ha crecido en lo que va de año un 14 por ciento en Vilagarcía con respecto a los tres primeros trimestres de 2024. Ha sido todavía más acentuada la subida en el capítulo de graneles líquidos, puesto que entre enero y septiembre se contabilizaron 250.000 toneladas, casi un 18 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. En lo que está siendo un mal año para el Puerto de Vilagarcía es en lo relativo al tráfico de pasajeros. Solo han pasado por la ciudad cuatro cruceros (tres menos que el año pasado) y medio millar de personas, cuando en 2024 habían sido 1.800.

España sufre la «atonía del comercio mundial»

En el conjunto de los puertos de interés general españoles, entre enero y septiembre de este año movieron 415 millones de toneladas, lo que supone un 1,7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024. «La cifra de tráficos de los nueve primeros meses del año sigue mostrando los efectos de la atonía del comercio mundial en los puertos españoles, pero el descenso es más moderado que en meses anteriores (menos 2,9 en mayo, -3,1 por ciento en junio, o -2,3 por ciento en julio y agosto) por la fortaleza de la mercancía convencional y una contracción menos pronunciada de los graneles», apuntan desde el Ministerio de Transportes. En cambio, sí ha aumentado el tráfico relacionado con el ocio, y de hecho el número de pasajeros que pasaron por los puertos españoles en lo que va de año ha crecido un 4,5 por ciento, hasta superar los 33,3 millones de movimientos.Los puertos españoles que mejor están llevando el año son los situados en Andalucía y las Islas Canarias, como son los de Almería, Bahía de Cádiz, Ceuta, Las Palmas, Málaga y Motril.