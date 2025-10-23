Ravella aumenta la presión fiscal sobre las viviendas turísticas en 2026

El Ayuntamiento de Vilagarcía cobrará una tasa a las viviendas turísticas a través de la ordenanza de la basura y en función del número de plazas. Así lo anunció ayer la administración local, ratificando de este modo uno de los acuerdos a los que habían llegado el PSOE y el BNG para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026.

Los nacionalistas abogaban por una tasa impositiva mayor sobre las viviendas de uso turístico (VUT) y se estudiaron varias fórmulas posibles. Finalmente, el gobierno local propondrá al pleno vincular el impuesto a la ordenanza ordinaria de la tasa por la recogida y gestión de residuos municipales. «De este modo, este tipo de alojamiento cambia de epígrafe en la tabla de tarifas y, de pagar una cantidad anual en función del número de habitaciones (27,72 euros por cada una), pasará a abonar una cantidad fija de 129,56 euros por vivienda, como cualquier otro domicilio, y otra variable de 6,50 euros por cada plaza registrada», explican desde Ravella.

La medida cuenta con el apoyo del BNG, y desde el grupo de gobierno avanzan que el control sobre esta actividad no se detendrá en la modificación de la ordenanza fiscal -debe aprobarse este mes para que entre en vigor el 1 de enero del año próximo-, sino que el Ayuntamiento continuará trabajando en la elaboración de un registro de viviendas de uso turístico, como también acordaron ambas partes.

Hasta ahora, las VUT se incluían en el apartado 3.1.b. de la ordenanza de residuos, referente a hoteles, moteles, residencias, pensiones, casas de huéspedes y otros establecimientos dedicados al alojamiento «donde no se sirven comidas». Por lo tanto, se entendía que generaban menos residuos y, por lo tanto, solo pagaban 27,72 euros por habitación. En el caso de las VUT, el gobierno considera ahora tras las negociaciones con el BNG que, al tratarse de un tipo de alojamiento diferente, más cercano a la residencia habitual que un hotel, «existe un uso continuo del servicio de recogida de residuos».

Por lo tanto, se modifica la norma y se crea un apartado independiente (3.4) dentro del apartado general dedicado a «hoteles y ocio», de modo que a partir de ahora, se gravará la propia existencia de la vivienda de uso turístico (129,56 euros) independientemente de su superficie, y 6,50 euros más por cada plaza registrada. Es decir, si antes un apartamento de dos habitaciones pagaba 55,44 euros, a partir de enero abonará 132,56 si tiene dos plazas o 145,56 euros si esas dos habitaciones pueden ser ocupadas por cuatro personas.

La propuesta de revisión de las ordenanzas se debatirá en el próximo pleno, previsto para el jueves, 30 de octubre. Finalmente, desde el Concello avanzan que la ordenanza que regulará el uso del parking municipal de Xoán XXIII irá a pleno en noviembre, e incluirá bonificaciones a los residentes y a los usuarios del comercio y la hostelería locales.