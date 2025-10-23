Un juzgado de Lugo investiga la muerte de María Millán
REDACCIÓN
Vilagarcía
El Juzgado de instrucción 3 de Lugo ha abierto una investigación sobre la muerte de la vilagarciana María Millán, que fue arrollada por una vaca durante el desfile de ganado de San Froilán, el 5 de octubre. La intención del Juzgado es conocer si en los hechos se ha producido algún ilícito penal, por imprudencia u otras causas. La Policía Local ya remitió su atestado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía
- Mar avala un paro biológico subvencionado de seis meses para la cofradía San Martiño
- Vilagarcía suspende la Romaría dos Maiores por el coste del SAF
- Adoptantes: Pinscher, 50 - Palleiro, 0
- La postrera y dolorosa vendimia silenciada
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos