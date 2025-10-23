Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un juzgado de Lugo investiga la muerte de María Millán

REDACCIÓN

Vilagarcía

El Juzgado de instrucción 3 de Lugo ha abierto una investigación sobre la muerte de la vilagarciana María Millán, que fue arrollada por una vaca durante el desfile de ganado de San Froilán, el 5 de octubre. La intención del Juzgado es conocer si en los hechos se ha producido algún ilícito penal, por imprudencia u otras causas. La Policía Local ya remitió su atestado.

