El juez ordena el ingreso en prisión de los dos cabecillas de la operación Doner

Larga, muy larga fue la jornada de hoy en el Tribunal de Instancia, Plaza 3, de Vilagarcía de Arousa, por el que pasaron una decena de los detenidos en la operación Doner, un golpe a una organización que supuestamente «paqueteaba» con diferentes sustancias estupefacientes por toda Galicia. Las declaraciones de los detenidos comenzaron a media mañana, cuando comenzó el peregrinar de detenidos desde el interior de la Comisaría de Vilagarcía hacia el edificio judicial. En la puerta, varios familiares y alguno de los implicados que ya quedó libre en dependencias policiales, mostraba su apoyo a los detenidos.

Las declaraciones se extendieron hasta hace unos minutos, debido a la gran cantidad de detenidos que debían pasar ante el juez, que acabó enviando a prisión sin fianza a dos de ellos. Los otros ocho estarán sometidos a la obligación del juzgado cuando sean requeridos para ella. De ellos, a cinco se les ha impuesto la retirada del pasaporte y tienen prohibido abandonar el territorio nacional.

Furgones policiales angte el juzgado en el día de ayer. | I. Abella

Todos ellos están investigados por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en relación con pertenencia a organización o grupo criminal. En algunos de los casos, también por tenencia ilícita de armas después de que se encontrara un arma de fuego en uno de los registros.

La Operación Doner se ha convertido en un duro golpe al tráfico de drogas a mediana escala, con una organización muy activa y dinámica, presuntamente liderada por el propietario de un establecimiento hostelero asentado en Vilanova, como eje central de la misma, y en el que aparecían otros actores, como Antonio P.A. «Cuco», un viejo conocido de las páginas de sucesos que fue condenado por el asesinato de un joven de A Illa en 2007. La operación se detonó en la madrugada del pasado martes, cuando agentes de la Udyco de la Policía Nacional y de la Guardia Civil comenzaban una decena de registros por hasta siete municipios de Galicia que culminaban con 21 detenciones. Durante esos registros, los agentes localizaron algo más de un kilogramo de heroína, 300 gramos de cocaína y un kilogramo de marihuana, así como dinero, elementos para cortar la droga y hasta un arma de fuego.

Un detenido es trasladado por la Guardia Civil. | Iñaki Abella

La organización, con miembros muy jóvenes que estarían en el último escalón, se dedicaría a traficar con cantidades no muy grandes de drogas, especialmente heroína, que procedía de Portugal y luego se repartía por toda Galicia. Las cantidades que movían apenas rozaban el kilogramo de peso pero en una actividad desaforada que acabo por llamar la atención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que llevaban tiempo tras sus pasos.

El dispositivo policial que se desplegó el pasado martes en O Salnés, especialmente en Vilanova, se produce casi un mes después de la Operación Saona, que se desarrolló en las comarcas de O Salnés y de Barbanza y dejó 11 detenidos por su vinculación en el alijo de más de 3.500 kilogramos de cocaína incautados en A Pobra do Caramiñal. Por aquel entonces, en la cara sur de la ría de Arousa se produjeron varios registros y detenciones en los municipios de Cambados y Vilanova. También en septiembre, la comarca presenció la Operación Olimpia.