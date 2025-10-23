Intervienen 100 kilos de hachís y un revólver a la trama de la «Doner»

Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que estallaron la operación «Doner» el pasado martes intervinieron en los registros unos 100 kilogramos de hachís y un revólver con cartuchos. A mayores, en las entradas domiciliarias aparecieron también algo más de un kilo de heroína, 300 gramos de cocaína, y un kilo de marihuana, así como diversos útiles empleados para la preparación de la droga.

Está previsto que los detenidos pasen hoy a disposición del Tribunal de Instancia de Vilagarcía, plaza número 3, que es el encargado de la instrucción. En la «Doner», agentes de la Udyco de la Policía Nacional de Pontevedra y Vigo, y de la EDOA de la Guardia Civil de Vigo desarticularon una presunta organización de narcotraficantes que operaban a media escala por toda Galicia. Hacía ya tiempo que las fuerzas policiales seguían la pista de este grupo que, supuestamente, obtenía parte de la droga a través de Portugal, para posteriormente distribuirla por toda Galicia.

Se practicaron 21 detenciones (20 son ciudadanos españoles, y uno portugués), y una decena de registros, en localidades como Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Vigo, Baiona, Soutomaior o Santiago de Compostela. Presuntamente, los cabecillas de la trama estaban en Vilanova, donde uno de ellos regentó en el pasado un restaurante turco, ya cerrado en la actualidad, de ahí que las fuerzas de seguridad bautizasen este operativo como «Doner», en alusión a la popular comida árabe.

Fuentes consultadas apuntan que entre los miembros de esta organización se encontrarían un hombre apodado «O Zapateiro», así como Antonio P.A., «O Cuco», condenado por el asesinato de un joven de A Illa en 2007, perpetrado a las puertas de un bar de Vilanova.

La operación se desencadenó durante la madrugada del martes, y algunos de los registros más intensos se practicaron en una casa de O Terrón y en pleno centro urbano de Vilanova. Colaboraron con la intervención la Policía Judicial de Santiago, la unidad cinológica de la Policía Nacional y los GOES (Grupos Operativos Especiales) de la Guardia Civil.