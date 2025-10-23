Gran ovación y premio a los niños de la BUMM tras la magistral interpretación de "Xoldra"

Del XVIII Certame Galego de Bandas de Música, con un premio añadido ha regresado la Banda Infan-til de la Unión Musical de Meaño, incluyendo un guiño a un compositor saliniense. Así el jurado galardonó a la Banda Infantil con el «Premio a la mejor interpretación de obra con temática o autoría gallega». Y esa autoría pertenece a la interpretación porparte meañesa de la obra «Xoldra», compuesta por el sanxenxino Antón Caneda Telmo, trompista de la BUMM y, a la sazón, director de la Banda Xuvenil de Meaño con la que el pasado año había ganado también el certamen.

Con esa pieza acudió como obra libre la Banda Infantil al certamen del pasado fin de semana dirigida por el maestro Diego Javier Lorente.

«Xoldra -explica su compositor Antón Caneda- responde a una palabra gallega que viene a significar barullo ó diversión ruidosa». «Y en ello -agrega- me inspiré cuando la concebí para una banda de niños, pensando en que a mí, a su edad, me gustaría haber tocado una obra así».

Encargo local

El sanxenxino recibió el encargo de manos del director Diego Javier Lorente López. «Sabíamos por entonces -explica Antón Caneda- que la Infantil había sido seleccionada para participar en el Certamen, y a Diego le hacía ilusión acudir con una obra con sello propio, que fuera meañesa, y de ahí el encargo que me hizo».

Reconoce que el suyo fue «un trabajo exprés, apurado por el tiempo». «Es una obra corta, para niños -explica-, de siete minutos, y la concebí en apenas una semana, girando alrededor de un motivo y una melodía, buscando siempre el equilibrio entre los instrumentos de la banda con la que íbamos a participar, y pensado en que, sobre todo, los niños disfrutaran tocando esta obra… Y a buena fe, pienso que se logró, que se lo pasaron bien y que salieron orgullosos de su concierto».

Ambiente

Preguntado por la composición, el sanxenxino reconocía que «en realidad no es mi prioridad, compongo cosas porque las disfruto, algunos encargos personales que me hacen… algo para banda, la semana pasada una obra para quinteto de metales y trompeta solista». «Pero, la verdad -agrega- no me veo en ese papel aunque, con este premio, claro que algo se abre ahí en la mente… y nunca se sabe si se me dará por entrar en un campo que, por ahora, es mera afición».

Un reconocimiento a la Banda Infantil y la obra de Antón Caneda que le otorgó un jurado profesional integrado por expertos de Galicia y Portugal, que elogiaron la cantera musical meañesa y al compositor Caneda. Un fin de semana con cierre por todo lo alto en Pontevedra.