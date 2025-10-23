Un «estupor estupendo»

El «estupor» entrecomillado del titulo es el que utilizó el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el Auto dictado en el caso Ábalos que tanta tinta esta haciendo correr. El... atributo «estupendo» con el que califico dicho nombre es cosecha del autor.

En el Auto de referencia, dicho magistrado de la Sala de lo Penal hizo expresivo su «estupor» por el hecho de que el imputado -y exdirigente socialista- siga conservando el acta de diputado. La «reflexión» del magistrado no está exenta de críticas: Por citar un solo ejemplo, la presidenta del Congreso no dudó en poner en tela de juicio la función del juzgador al afirmar públicamente que su función «no es opinar sobre las leyes». Queda por ver si, en efecto, las críticas al magistrado están justificadas. A mi juicio -y salvo mejor y más fundado criterio- las medidas justificativas a las que aludo brillan por su clamorosa ausencia como propongo razonar:

Por imperativo legal, las resoluciones judiciales contrarias a Derecho son susceptibles de recursos ante la autoridad que corresponda. No hay otro procedimiento. Las críticas, donde quiera que se hagan, tienen otras finalidades, no siempre en favor de la Justicia.

Respecto de la actuación procesal del juzgador en el supuesto objeto de análisis, me parece impecable. Lo comprobamos mediante la lectura del artículo 4.2 del Código Penal que, cortado y pegado reza: «En el caso de que un juez o tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción».

En todo caso, el juzgador dictó una resolución judicial en forma de Auto y, en consecuencia, oficial, vinculante; que no la «opinión» de la presidenta del Congreso. No puede prosperar el error: sería como confundir el culo con las cuatro témporas.

*Criminólogo y profesor