¡Qué difícil es encontrar un camión de basuras de segunda mano para la limpieza de Meaño!

El concurso exprés convocado por el Concello de Meaño a finales de pasado mes septiembre para la adquisición de un camión satélite de segunda mano destinado a la recogida de residuos, ha quedado desierto al no concurrir ninguna oferta en el plazo fijado, el cual vencía al final del día 10 de octubre.

El concurso se había convocado para adquirir ese camión por un máximo de 54.958,20 euros, el cual debía responder a un vehículo con una antigüedad máxima de 8 años, por lo que no podía ser anterior al año 2017, y tener un máximo de 190.000 kilómetros rodados. En las características del pliego de concurso se fijada que debía tener 4,8 metros de longitud, estar dotado de caja basculante fabricado acero, con capacidad cúbica de entre 4,90 y 5,10 metros cúbicos, equipado con sistema de descarga y volteo trasero para poder vaciar en otro vehículo recolector de residuos. Además, el camión debía contar con elevador de contenedores, equipado con peine para carga vertical, más estribo trasero destinado a ubicación de un operario auxiliar.

Añadido, y dentro del precio fijado, el vehículo debía llegar rotulado con el logo corporativo del Concello de Meaño, más contar con debida inspección técnica previa. Luego, al licitador le correspondía luego responder con una garantía de 3 años por el vehículo vendido.