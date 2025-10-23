Detenidos dos hermanos de O Grove por un violento robo

La Guardia Civil de O Grove ha detenido a dos hermanos, vecinos de esta misma localidad arousana, como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia, lesiones graves por agresión, amenazas graves con armas de aire comprimido y apropiación indebida de vehículo. Se trata de una mujer de 43 años y un hombre de 40.

Desde la Comandancia de Pontevedra explican que el pasado 13 de octubre agentes de la guardia civil de O Grove fueron requeridos para acudir al centro de salud de la localidad debido a que un joven había sido víctima de una agresión, motivo por el que esta persona interpuso denuncia por haber sido amenazado y agredido por un varón, además de sustraerle su vehículo.

Pistola de aire comprimido intervenida en el operativo. / FdV

Según el relato efectuado en la denuncia, los hechos comenzaron cuando el joven acudió a la vivienda de una conocida, invitado por ésta. Cuando llegó al mismo se personó un varón que dijo ser el hermano de la chica y sin mediar palabra le agredió brutalmente, a su vez que le amenazó con un arma, pidiéndole que fueran a un cajero y le diera todo el dinero que tenía. En ese momento la joven aprovechó supuestamente para sustraerle el dinero que portaba en su cartera.

El agresor utilizó el vehículo de la víctima para desplazarse ambos hasta el cajero, momento en el que la víctima intentó huir, “siendo interceptado nuevamente por el varón, tirándolo al suelo, dándole diversas patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Malherido, consiguió levantarse y escapar, dejando allí su vehículo y las llaves que tenía su agresor”, prosigue la Comandancia en su comunicado.

A raíz de lo descrito la Guardia Civil del puesto de O Grove inició una investigación que tras las diversas pesquisas dio como resultado la identificación de los dos hermanos, ambos con antecedentes policiales.

Los agentes procedieron a su detención el pasado martes, día 21. La mujer ya fue puesta en libertad en dependencias policiales, mientras que el hombre, junto con las diligencias, fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de guardia de Cambados, que decretó posteriormente su libertad con cargos.