Cinco clubes de lectura en la Escola de Idiomas

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía pondrá en marcha este curso cinco clubes de lectura, en gallego, alemán, francés, inglés e italiano. Están abiertos al público en general, y la participación es gratuita. La primera lectura en gallego es «O axolote e outros contos de bestas e auga», de Lara Dopazo. Las lecturas en lenguas extranjeras serán distintas por niveles.