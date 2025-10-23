Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco clubes de lectura en la Escola de Idiomas

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía pondrá en marcha este curso cinco clubes de lectura, en gallego, alemán, francés, inglés e italiano. Están abiertos al público en general, y la participación es gratuita. La primera lectura en gallego es «O axolote e outros contos de bestas e auga», de Lara Dopazo. Las lecturas en lenguas extranjeras serán distintas por niveles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents