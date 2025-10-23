Un camión aparece atrapado en la rotonda de Vilariño
Sucedió en la mañana de ayer la curiosa estampa de un camión atrapado en la rotonda de Vilariño. El vehículo de gran peso y volumen, que quería realizar labores de mantenimiento en la fuente al pertenecer a la empresa concesionaria del servicio de aguas, accedió a la zona ajardinada de la rotonda viendo como se hundía una de sus ruedas traseras hasta dejar inmovilizado el camión debido a lo blando del terreno tras las últimas lluvias.
