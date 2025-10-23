Cambados acoge las jornadas «Ti tamén formas parte do TDAH»

La asociación TDAH Salnés, con la colaboración del Concello de Cambados, celebrará este sábado en el Auditorio Municipal la cuarta edición de las jornadas «Ti tamén formas parte do TDAH» .

Desde las 9.15 horas, y hasta las 8 de la tarde, se irán produciendo las intervenciones de diferentes especialistas de las áreas educativa, sanitaria y terapéutica para abordar este trastorno y otros del neurodesarrollo. También, dentro del apartado «En primera persona», se producirán testimonios de convivientes con este trastorno y otras neurodivergencias.

También se reconocerá como socia de honor de la asociación anfitriona a Carmen Pomar Tojo. A continuación, se producirá un sorteo para recaudar fondos para desarrollar distintas actividades este curso.